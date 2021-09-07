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Recep Bey kitap yazmış!

Sevgili okurlarım, dün medyaya ilginç bir haber daha düştü…

İktidarın yayın organları bu haberi yine manşetten duyurdu:

“Başkan Erdoğan'ın bugün piyasaya çıkan “Daha Adil Bir Dünya Mümkün” adlı kitabında küresel adalet için çarpıcı değerlendirmeler yer alıyor.”

Kitap 216 sayfa imiş.

Ve özellikle vurgulanıyor:

Recep Bey tarafından kaleme alınmış!

★★★

Karşımızda partili bir cumhurbaşkanı var…

Hem devlet işleriyle, hem de partisinin işleriyle uğraşıyor.

Kitap yazmak zor iştir.

Kitap emektir, alın teri ve göz nurudur.

Bana sorarsanız Recep Bey'in oturup da kitap yazmış olması mümkün değildir.

Her şeyden önce buna zaman bulamaz.

Zaten yorgun, gergin…

Ekranlarda her saniye karşımıza çıkıyor…

Yorgunluğu ve gerginliği yüzünden akıyor ve hemen belli oluyor. O kadar ki, küçük çocukları bile azarlamaya başlıyor.

★★★

Ben size hemen söyleyeyim…

Böyle kitapların Türkiye'de çok satma şansı son derece düşüktür. Beyefendinin ismi bile sattırmaz.

Şimdi bir düşünün, koskoca partili cumhurbaşkanı gece gündüz çalışıp bir kitap yazmış!

Basacak yayınevi bulması hiç sorun olmaz.

Bütün yayınevleri o kitabın üzerine balıklama atlar. Ama iş satışa gelinde, normal koşullarda iş değişir.

Kitaplar elde kalır.

Şu son yıllarda nice kitaplar biliyorum, yazanların elinde kaldı. Hem de çok güzel, okunmaya değer kitaplar olduğu halde…

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Zaten kitapçılık piyasasını iyi bilmesi gereken danışmanları da bunun önlemini hemen almış…

Kitabın geliri AFAD'a verilecekmiş. Öyle açıklamışlar.

Şimdi size açıklamak isterim:

Bu kitap Recep Bey tarafından değil, onun saraydaki danışmanları tarafından hazırlanıp kaleme alındı.

Dışişleri ve diplomasi ağırlıklı danışmanları oturup bu kitabı yazdılar. Şimdi onun adına piyasaya verilecek.

Kitabın diğer yabancı dillere tercümesi de başlamış.

İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça, İspanyolca vesaire!

Yakında onu da dış piyasalara gönderirler ama kaç yabancı alıp okur, onu bilemem…

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Valla yandaş medyada dün yer alan manşetleri görünce kendi kendime hayıflandım, onu kıskandım!

“Benim de bu kadar zamanım olsa, emrimde ve hizmetimde onun gibi yüzlerce olmasa bile iki danışmanım olsa ne kitaplar yazarım!”

Sevgili okurlarım, bu yandaş medya gerçekten ilginç…

Hele yandaş televizyon kanalları daha da ilginç.

Ekranlarında, tam da haber saatlerinde yer alan ve sonrasında sürekli olarak altyazı ile tekrarlanan haber dikkatimi çekti.

Başlığı “Erdoğan Mali Başkanı Goita ile görüştü.

Başkan Erdoğan Mali geçiş dönemi başkanı Assimi Goita ile telefon görüşmesi yaptı, Mali halkının her zaman yanında olacaklarını ifade etti.”

Bu muazzam (!) haber dün bazı yandaş gazetelerde de yer almıştı.

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Kimse kusura bakmasın da, bir Afrika ülkesi olan Mali'nin haritadaki yerini, ya da halkını hangimiz biliriz!

Bir süreden beri dünya liderliğine soyunan bizim Recep Bey geçenlerde Somali'ye bu milletin 30 milyon dolar parasını hibe etmişti.

Ayrıca bazı Afrika ülkelerinde Mehmetçik göreve gönderiliyor!

Demek ki kitap yazmaktan zaman bulduğunda, ya da canı sıkıldığında tercümanı ile birlikte oturuyor telefonun başına, konuşmalar yapıyor…

Ve danışmanları bu sözde haberleri yandaş medyaya servis ediyor…

“Bu haberi mutlaka kullanacaksınız!”

Ne yapsınlar, kullanmak zorundalar.

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Geçenlerde ekranlarda altyazı ile bir haber daha geçiyordu…Ve akışı saatlerce sürüp gitti.

“Erdoğan Kazakistan (şimdi unuttuğum için özür dilerim, Kırgızistan da olabilir) başkanının doğum gününü kutladı.”

Vay be, helal olsun!

Medyamızın büyük bölümü teslim bayrağını çekti, sarayın emir kulu oldu.

Talimatla haber yazdırılıyor.

Burası yeni Türkiye abicim lütfen hiç şaşırmayalım!