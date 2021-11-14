Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Antrenman maçı gibiydi…

Karşınızda bir duvar var, ama üfleseniz yıkılacak kadar zayıf… Sallanan duvar anlayacağınız… Bu rakiplere karşı her türlü hücum prensibini rahatlıkla yerine getirebilirsiniz.

Kerem kendi aldı, gitti, vurdu gol oldu. Hemen öne geçtik. Gol çabuk geldi, iyi oldu. Maçı yazarken aklıma Almanya'nın San Marino'yu 13-0 yendiği maç geldi. Bir de rakip 10 kişi kalmışken, neden olmasın dedim. Çabuk paslarla, Halil ikinci golümüzü attı. Bu tarz rakiplere çabuk oynarsanız, çaresiz kalırlar. Burak iyi hazırladı, yine Halil ile üçüncü golümüzü bulduk.

Sezon açılırken, sizden çok zayıf takımlarla taktiğinizi yerleştirmek için oynadığınız antrenman maçları vardır. Cebelitarık öyle bir takım işte… Bence, böyle ekiplerin Dünya Kupası Elemelerine katılmak için bile baraj maçı oynamaları lazım… Tek kale maçta, Merih ile dördüncü golümüzü bulduk. Rakiple aramızda dağlar kadar fark olduğundan, bu maçta oyuncu performansını ön plana çıkarmak çok yersiz olur.

Bu maçın tek önemi vardı. Averaj! Serdar ile 5-0'ı yakaladık. Mert, altıncı golümüzün sahibi oldu. Artık son maçları bekliyoruz…