Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Beşiktaş nereye?

“HÜCUM savunmadan başlar” prensibini uygular, Bülent Korkmaz'ın çalıştırdığı takımlar. Alanyaspor, maç başında kendi yarı sahasında kalırken, Kenan golü atabilse, Beşiktaş'ın çok işine yarayacak bir durum ortaya çıkacaktı.

ALANYASPOR'UN topu kaybettiği anda çabuk geri alma başarısı, pozisyon bulmasına yol açtı. Beşiktaş, kendi açısından komik gol yedi. Efecan'ın hazırladığı pozisyonda Babacar golü attı. Antrenmanda bile bu kadar boş bırakmazlar forvetleri.

RAKİBİ karşılamada ve pozisyon almada yerlerde sürünen bir savunma izledik gol anında. Alanyaspor'un attığı gol VAR'dan dönmese, maç erken biterdi Beşiktaş için. GEÇEN sezon bireysel performansı üst düzey olan bu kadro, şu anda metal yorgunluğu yaşıyor gibi oynuyor. Kenan, ne zaman ve nasıl gol atacak, bekliyorum. Atiba yıllara meydan okuyor. Kabul. Ama artık olmuyor. Josef'te de düşüş var. Rosier ve Ghezzal formsuzlar.

Pjanic yalnız kalıyor. Top alışverişi yapacak kimseyi bulamayınca, haklı olarak sinirleniyor. Muhteşem kariyerli Pjanic nasıl bu kadar etkisiz olur? Bu sorunun cevabı Sergen Yalçın'da. SAVUNMA yine kâğıt havlu gibi. Babacar'ın şutu, iki defa direkten döndü. Gol olsa, fark büyürdü. Diedhiou maçı 2-0'a taşıyan golü rahat attı.

MAĞLUP durumda oynayan Beşiktaş'ın net gol pozisyonuna girememesi de büyük mesele. Alex'in şutu hariç, sıfır gol atağı olması çok enteresan. N'Koudou ne kadar bitikti öyle! BU oyun yapısı ve düşüncesiyle Ajax maçı facia olabilir, benden söylemesi.