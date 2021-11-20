Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Bu kez güzel futbol olsun

Lütfen sıkıcı bir maç olmasın. Fark ederseniz yıllardır Galatasaray- Fenerbahçe derbilerinde herhalde iki takım da yenilmek istemediğinden biz futbolseverler tempo, heyecan ve pozisyon dolu maçlar izleyemiyoruz. Nerede o 4-3'lük 4-4'lük mükemmel derbiler. Bu hafta tribünler tıklım tıklım dolu olacak. Ekran başında milyonlar derbiye kilitlenecek. Güzel futbol için her şey hazır. Top artık iki takımın teknik direktöründe. 90 dakika boyunca futbol zevkimizin en üst düzeye çıkmasını istediğim bir maç izlemek istiyorum.

Daha ligin bitmesine epey bir süre var. Beraberlik ya da yenilgi darbe vurur ama iddiaları bitirmez. Bu yüzden çok iyi bir maç bekliyorum. Artık hakemler konuşulmasın. Oyuncuların saha içindeki performansları, güzel hareketleri ön plana çıksın. Umarım böyle bir derbi izleriz.

Fenerbahçe ve Galatasaray bence bu maçı final olarak görüyorlar. Özellikle Pereira'nın sahada nasıl bir taktikle yer alacağını çok merak ediyorum. Kaybetmek istemeyecek ama ben katı bir savunma anlayışı içinde olacağını hiç zannetmiyorum Fenerbahçe'nin. Galatasaray'ın genç oyuncuları özellikle Kerem, Galatasaray adına bu maçın anahtar oyuncusu olabilir. Galatasaray'ın oyun içinde zaman zaman rakibin 1. bölgesinde yaptığı pres etkili olursa pozisyon bulmakta zorlanmayabilir. Ama Fenerbahçe'nin de özellikle orta alanda baskı kurmaya çalışacağı kanaatindeyim. Bu işi çözen takım karşılaşmayı galip bitirecek ama anahtar orta sahalarda. Satrancı orta saha belirleyecek, bakalım kim şah diyecek kim mat olacak. Fenerbahçe'de Berke'nin bu maçtaki performansını da çok merak ediyorum. Bu maçı istediği gibi atlatırsa Fenerbahçe çok önemli bir kaleci daha kazanacak.