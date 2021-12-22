Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Galatasaray nereye koşuyor?

Maçlardaki en heyecanlı anlar, ceza sahası içinde yaşananlardır. İlk yarıda bunu çok az gördük. Dengede giden bir ilk yarıydı. Mücadele kuşkusuz vardı. Sadece savaşmak, izleyeni tabi ki o kadar mutlu etmez.

Uğurcan, sağ kanat savunmada, ilk yarı iyi gözüktü. Ömer, Yunus karşısında zorlandı. Yunus, her hafta daha başarılı oynuyor. Taylan, savunma yönü olarak, yine iyiydi. Üretimi, vasatın altında kaldı. Berkan iyi çalışıyor, o kadar… Morutan ve Cicaldau'nun yaratıcılıklarına kalmıştı iş… Mohamed de bunu bekliyordu, ama olmadı. Hücum organizasyonlarının santrfor üzerine kurgulanması gerekli…

Yunus, ilk devre tehlikeli olabileceğini göstermişti. Vargas, çok usta pas attı Yunus'a… O da, bireysel yeteneğini iyi kullandı. Golde, çok dengesiz yakalandı Galatasaray… Vargas ve Yunus'un hikayesi daha yeni başlamıştı. Yine Vargas getirdi. Yunus, mükemmel vurdu. Boksta iplere yaslanıp, rakibinizin sizi sıkıştırmasına izin verirseniz, yere düşebilirsiniz. Beş dakika, böyle bir duygu yaşadı Galatasaraylı oyuncular… Takım savunması bırakıldı. Hücumun bütün riskleri alındı. Bu çabalar için zaman yetmedi.

Bu işin finali ne olacak? Çok merak ediyorum artık.