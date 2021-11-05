Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Galibiyet kaçtı gitti

Sofiane Feghouli, yüksek top tekniği ve oyun zekasını sunduğu zaman sanat yapar. Dün akşam topu ayağına aldığında, vuracağı yeri çoktan hesaplamıştı. Agresif bir satranç oyuncusu gibi şah dedi! Lokomotiv Moskova kalecisi Guilherme mat oldu. Topu çıkaramazdı. Galatasaray, 5'e 2 yakaladığı Lokomotiv savunmasını gol anında tam anlamıyla bitirdi. Halil'in goldeki çabasının yeri ayrı. Van Aanholt'un tipik Hollandalı pası da çok iyiydi.

Gol dışında, Gomis, Drogba gibi unutulmazları düşünüyordum maçı izlerken. Bir de Sneijder'ı. Bu tarz iki oyuncu olsa, Galatasaray müthiş bir takım olur.

Lokomotiv Moskova, hücuma çıkarken hata kovaladı hep. Bunun dışında, gücü sınırlı bir takım. Kerem çok acele ediyor bazen. Koordinasyonunu ayarlayabilse, parmakla işaret edilen yıldız olacak.

Berkan, dün gece savunma ve orta alan bölgesinde mükemmel performans sergiledi. Bu gücü belli takıma karşı savunma ağırlıklı oyuna dönmek ne kadar doğruydu? Adamlar, işi tek kaleye çevirdi ve Kamano golü attı. İyi olmadı tabii. Sonra, toparlanış süreci başladı. Çünkü, biraz presi görünce iş yapamıyor Lokomotiv.

Dün gece, oynadığı oyuna göre, bu maçı almalıydı Galatasaray. Farklı bitecek bu tarz maçlar hata kabul etmez. Smolov golü atsa, çok hüzünlü mağlubiyet olacaktı.