Ercan Taner İletişim Bilgileri

PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İşimiz zora girdi

Yeni göreve gelmiş teknik direktörle ilk maça çıkmak, bazen avantajdır bu oyunda… Öyle de oldu. Ön alanda baskı yapan milli takımı çok özlemişim.

Cengiz baskıyı yaptı, topu kazandı. Devamı çok iyiydi. Kerem'e verdiği pas, “Ben, egoist oyuncu tipi değilim” örneğinin en güzel göstergesiydi. Öne geçince, Norveç hücum risklerini hemen almaya başladı. Bu anlarda, kontrataklar en büyük stratejimiz olabilirdi. Fakat, çok geriye yaslandık. O sırada, direk bizim şansımız oldu. Duran topları karşılayamamak, yıllardır bizim takım için büyük bir yara… Thorstvedt'in golüne engel olamadık. Tempoyu zaman zaman iyi arttırdık. Atak sonuçlandıramadığımız pozisyonlar beni endişelendirdi. Norveç, çabuk çıkan bir ekip… Kerem ve Cengiz, görevlerini iyi yaptılar. Berat, 50'nci mili maçını oynayan, tecrübeli bir oyuncu gibiydi. Zeki, ikinci yarı iyi çıkışlar yaptı. Serdar Aziz'in sakinliği, çok hoşuma gitti. Sakatlığı üzücü oldu. Rakibin çok kapandığı bölümlerde kilidi açamadık.

Hakan Çalhanoğlu, bu an için lazım. Kuntz, temposu düşen oyuncuları çabuk saptadı. Değişiklikleri olumlu ve yerindeydi. Norveç, son bölümlerde, bizim birinci bölgemize pres yaptı ve iyi çıkamadık. Anlayacağınız, tam bir şans golüne ihtiyacımız vardı. O da olmadı. Ama işin gerçeği, yolumuz kapalı gibi artık…