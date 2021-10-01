Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Kadıköy’de yıkım

HER şey için ortam mükemmeldi. Seyirci, takımı bağrına basmış, futbol için çok güzel bir hava vardı. İstekli, hırslı başladı Fenerbahçe…

Szalai'nin kaptırdığı top, Olympiakos'un tam aradığı pozisyonun doğmasına yol açmıştı. Masouras'ın gol pasında, Tiquinho kariyerinin en kolay gollerinden birini attı. Olympiakos kendi yarı sahasına yerleşip, topu Fenerbahçe'ye bıraktı. Aradıkları, çabuk ataklardı. İlk yarının son bölümlerinde, çabuk ve etkili geldiler. Pelkas'ın direğe takılan topu gol olsa, Olympiakos sallanabilirdi. Yine çekildiler. Kontratak hesapladılar.

ORTA sahada dikine oynayan Mert Hakan çok çabaladı, ama yalnız kaldı. Gustavo deneyimli, kabul… Yan pas oynayarak ömür geçmez, dikine top girişimi yok. Birebir mücadeleye giremiyor. Dün gece kötüydü. Fenerbahçe iyi oynarken, Masouras ikinci golü attı. Ferdi ve Osayi, bizim ligde kanatlarda iş yapabilirler, ama Avrupa arenasında yetersiz gözüktüler. Rossi, tam kayıptı. Olympiakos ne zaman çabuk gelse, gol

pozisyonu yakaladı.

MASOURAS üçüncü golü atarken, Fenerbahçe'nin takım savunması zaaflarını bir kez daha gördük. Vitor Pereira yönetiminde, Kadıköy'de en kötü Fenerbahçe'yi gördüm. Özellikle savunma anlayışı berbattı.