Kayıplara devam

Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Sol tarafta resmen unutulmuştu Chadli… Topu geriye çıkarttığı an, Hasan Ali yine boştu. Topa vurmak istedi. Baktım, Marcao yerde… Sırtı kaleye dönük Okaka topu sektirdi. Röveşatayı yaptı. Bu süre kısa gözükebilir ama ceza sahası içinde en tehlikeli bölgede, izin vermeyeceksin böyle hareketlere… Sonuçta ortaya çok güzel bir gol çıktı.

Pas üstünlüğün yok, hücum girişimlerinde çok iyi değilsin. Çok top kaybediyorsun. Pres yapar gibi görünen bir yapı ile, ilk yarıyı kötü kapattı ev sahibi… Başakşehir karşısında yenik oynamak çok zor. Takım savunmasını iyi uygulayan çok deneyimli bir kadro çünkü…

Yetmişinci dakika itibariyle, sadece bir tane net gol pozisyonu bulmak, hiç de hoş olmayan bir tablo… Galatasaray'ın geçiş oyununda, özellikle evinde gösterdiği çabukluk bile yoktu dün akşam… Yapılan değişiklikler, mücadele yönünden biraz katkı sağlar gibi oldu. Net gol şansı yine yoktu. Hücumda kaleyi bulamayan şut girişimleri dışında, iş duran toplara kalmıştı. Mohamed kafayı vurdu, golü attı, korner anında…

Beraberlik çok geç geldi. Gerçek ortada. Galatasaray yine puan kaybetti.