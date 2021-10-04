Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Kazanmak önemli

KASIMPAŞA maçına, Olympiakos maçından 5 farklı isimle başladı Vitor Pereira. Sahaya çıkan kadro, iyi savaştı. Mesela, Kasımpaşa'dan Yusuf topla buluştuğunda, 3 oyuncunun ona pres yapıp, topu hemen geri aldığını gördüm. Bunlar iyi görüntüydü ev sahibi için.

BERISHA, 2020-21 sezonunda Salzburg'da 42 maçta 22 gol, 11 asistle oynamıştı. İstediği topları alır, çerçeveyi daha fazla görürse, burada da gol atma şansı yüksek. Gustavo, yine 11'deydi. Onun da dinlenmeye ihtiyacı var. Yalnız bu oyun sisteminde alternatifi yok. Dün, gol atarak ekstra iş yaptı. İKI golde de Rossi'nin payı olduğunu belirtmeden edemeyeceğim. Kanatlarda Ferdi ve dün şans bulan Muhammed, bu ligde çoğu maçta iş yaparlar. Zorluk derecesi çok yüksek maçlarda ise kanat bunalımı yaşar.

KASIMPAŞA, ikinci yarıya bütün riskleri alarak başladı. Travnik klas bir gol atarken, deplasman takımı umutlandı. Fenerbahçe, ikinci yarı sallandı. Sistem çalışmadı. Oyun kuramadı, hücum organizasyonları iyi değildi. Devreye 2-0 önde giren bir takımın, her geçen dakika erimesi enteresan geldi bana. ÇOK iyi oynamadığınız maçlarda 3 puanı almak çok önemli. Bunu başardı Fenerbahçe.