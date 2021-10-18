Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Liderlik gecesi

FİNAL gibi başladı maç. Trabzonspor öne geçecekken, dönen top sonrası Rossi usta vurdu topa. Trabzon'da erken öne geçmek büyük avantaj. Esas mesele, bu üstünlüğü korumak. Rossi, Los Angeles FC'de 121 maçta 59 gol, 21 asistle oynadı. Gole çok uzak bir oyuncu değil.

SENARYO Fenerbahçe adına çok iyi giderken, 2 dakika içinde film değişti. Kim Min-Jae'nin kırmızısı, ilk kötü haber oldu. Altay, barajı kurdurdu. Bakasetas'ın şutunu içerde tuttu. Serbest vuruşları, böyle büyük maçlarda iyi karşılamak birinci koşul. Hata yaparsan, yersin golü!

İLK yarı tamamen tek taraflı bir maç izledik. Kilit pas veya girişimleri, hareketlilik, tehlikeli bölgeye önemli paslar. 10 kişi kalınca, bu ilkelerden mecburen uzak kalıyorsunuz. Trabzonspor, maçın büyük bölümünde kanatları istediği gibi kullanamadı. Bunu gerçekleştirse, sayısal üstünlük ile birlikte sonuca kolay giderdi.

FENERBAHÇE, önce kapandı. Pas yapıp, rakibinin ritmini düşürmeye çalıştı. Tabii ki beklenti, bireysel becerilerin ortaya çıkmasıydı. Mesut ve Valencia, bu konuda daha fazla ön plana çıkmalıydı. Nwakaeme'nin sakatlanması, ev sahibinin hücum gücünü çok sarstı. Sosa ve Tisserand değişiklikleri daha önce olsa, Trabzonspor orta sahayı çok kolay geçemezdi.

DİREK, Dorukhan'a dur dedi. Sonra VAR ile penaltı geldi. Bakasetas attı. Ve sonra, Yusuf vurdu, top Gustavo'ya çarptı. Fırtına kazandı.