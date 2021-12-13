Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Maçı Batshuayi ve Güven aldı

TEKNİK direktör gittikten sonra, ilk maçta, oyuncuların sahaya tepki koyarak mücadele etmesi beklenir. Hani, bir silkinip kendine gelme duygusu vardır ya, öyle başlamak istedi Beşiktaş… Ama Kayserispor kapanıp, ani ataklara çıkınca, yine donuklaştı… 32'inci dakikada, Batshuayi'nin şut girişimi dışında pozisyon yoktu. Thiam'ın attığı gole Larin cevap vermeseydi, maç bilinmeze gidebilirdi. Beşiktaş'ta tempo ve dinamizm yok. Büyük yavaşlık var.

İKİNCİ yarı, baskı devam etti. Kayserispor'un kapanması, ev sahibinin işine yaramıştı. Kanatlardan gelişen hücumlar ile arayış başlamıştı Beşiktaş'ta… Ama unutulan konu, kaybedilen toplarda çok kırılgan olan Beşiktaş takım savunmasıydı. Thiam yine golü attı. Bu kadar kolay gol yiyen bir Beşiktaş hatırlamıyorum. Bu takımın güncellenip, fabrika ayarlarına dönmesi lazım. Batshuayi'nin beraberlik golü, takımı biraz toparladı. Bu kadar hata yapan bir takıma, Beşiktaş taraftarının desteğini de unutmamak lazım… Bu destek, Batshuayi'nin nefis golüyle karnavala döndü.

BU galibiyet, kara bulutların biraz dağılmasını sağlayabilir. Güven'in asisti ve attığı son gol, iyi haber olabilir mesela…