Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Marcao’nun maçıydı

BAZI goller vardır. Çok kritik anlarda gelir. Galatasaray için zorlu geçmeye aday ikinci yarı olacak derken, Barış'ın ortasında, Gaziantep savunması topu iyi karşılayamadı. Morutan topa çok usta vurdu. Topla ilişkisi çok iyi olan oyuncular, böyle klas goller atarlar. Bu, şans golü değildi. Hesapladı ve öyle vurdu. Galatasaray'ın maç başı üstünlüğü çok fazla sürmemişti esasında… Atak olabilirsiniz, ama ceza sahası içinde fazla gözükmezseniz, bu suni bir oyun üstünlüğü olur. Topa istediğiniz kadar sahip olun. Dört şut girişimi çok az… İkinci yarının başında atak gözükmeye çalışan Gaziantep etkili olamayınca, çok adamla yine kendi yarı sahasına döndü.

Maxim ve Dicko etkili olmasını beklediğim oyunculardı. Fazla üretken olamadılar. Galatasaray'da, dün, Marcao bambaşkaydı. Savunmada hatasız oyunu ve Feghouli'ye attığı top çok iyiydi. Feghouli golü atsa, maç kopardı. Sonrası var yalnız… Aynı Feghouli, Kerem'e çok iyi gol pası verdi. O pasta, eski günlerinden esinti vardı sanki… Kerem'in attığı golde, vuruşu başarılıydı. Halil, dün akşam etkili olamadı, hatta kayıptı. Dün akşam, şu gerçeği bir defa daha gördüm. Orta alanda rakibi ısıracak iki yönlü bir oyuncu ve işi bilen tilki bir golcüye ihtiyacı var Galatasaray'ın… Bazen oyunda kriz yaşarsınız, bahsettiğim santrfor sahneye çıkar ve işi bitirir.