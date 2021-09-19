Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Müthiş geri dönüş

Futbolda klasik bir anlayış vardır. Omurga ile oynamayacaksın diye… Günümüzde, bu sözün geçerliliği kalmadı. Arka arkaya maçlar, sakatlıklar ve hastalar derken sahaya bambaşka bir 11 çıktı Kara Kartal'da… Özellikle defans…

Birlikte oynamamış savunma hattı, her zaman risktir. İLK devre, Antalyaspor'dan topu hemen geri alamayan bir Beşiktaş izledik, çoğu ikili mücadelede… Necip'in sakatlığı sonrası oyuna giren Pjanic bile orta alanı organize edemedi. Gökhan ve Kenan kanatlarda etkili olamayınca, gol şansı, Batshuayi'nin bireysel becerisine kalmıştı. Mehmet Topal da sakatlanıp çıkınca N'Sakala sağa, Rıdvan sol kanada geçti. Sanki talihsiz bir akşam yaşıyordu Beşiktaş…

ANTALYASPOR, böyle eksik yakaladığı Beşiktaş'a karşı iyi pres yaptı. H.Wright ile de öne geçti. Sonra duran bir top ve Veysel… Kendi adına kötü geçen gecede kalesinde iki gol gördü Beşiktaş… Mecburen yapılan radikal rotasyonlar, oyun anlayışınızı değiştirmezseniz sizi üzebilir. O zaman savunma ağırlıklı oynayıp, en azından kontratak yemeyeceksiniz. Ghezzal ve Larin'in oyuna girmesi, geri dönüş getirebilir miydi?

ÖNCE Rıdvan attı. Sonra harcanan bir sürü pozisyon derken, savunma hatasını Batshuayi affetmedi. Bu oyunu klas oynayan oyuncular beraberliği getirmişti. Ghezzal, hep şut denedi. Hatalı pası affetmedi. Geri dönüş gerçekleşmişti