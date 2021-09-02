Ercan Taner İletişim Bilgileri

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İYİ bir Cengiz Ünder, karşısında kim olursa olsun rakibini bitirir. Marsilya'da sezona mükemmel başlayan Cengiz, dün akşam eski günlerine döndüğünü

kanıtladı. 9. dakikada vurdu, rakibine çarpan top kalecileri Mijatovic'i çaresiz bıraktı.

BASKI altında top kayıpları yapmayan bir takım izlemeye başladık. Kaan Ayhan'ın direğe giden topu; Cengiz-Burak organizasyonunda gelmeyen gol derken, yine Cengiz başrole çıktı. Yusuf'a ‘al da at' dedi. 2-0 bizi rahatlatır diye düşündüm. Ama zaman zaman sahada arıza yapıyoruz. Savunmanın arkasına atılan toplarda hata yaptık ve Karadağ, Kosovic'in iyi hazırladığı pozisyonda, Marusic ile golü buldu. Bu gol, Karadağ için büyük moral olabilirdi.

RAKİBİN birinci bölgesinde tek topu hızlı oynadığımızda, savunma dengeleri çabuk bozulan bir takım Karadağ. Daima hızlı düşünüp, hızlı oynamamız şart. Rakip, birçok alanda topu bize bıraktı. Hesapları, ani atak üzerine kuruluydu. Oyuna hâkim olan taraf bizdik.

DAHA fazla tempomuzu yükseltmeliyiz. Bazen yavaş oynuyoruz. O zaman sıkıcı maç oluyor. Kerem ve Orkun'un oyuna girmesi ile biraz daha hareketli oynamaya başladık. Ve son bölümler. Gereksiz baskı yedik. Sanki bilinç altımızda ‘Eyvah, gol yersek biteriz' düşüncesi saklıydı.

HALBUKİ biz, Karadağ'dan daha iyi bir takımız. Bu kadar stres, bizi beklenen sona götürdü. Son saniyelerde, elimize gelen maçı, serbest vuruştan yediğimiz golle kazanamadık. Radunovic, gecemizi berbat etti