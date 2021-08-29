Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Önemli olan 3 puan

KARAGÜMRÜK, oyunu ısrarla kendi ceza sahası içinde kurarak, sistemini işletmeye çalıştı. Bu oyun anlayışına çok sert pres yapmanız lazım. O zaman, hatalar başlar ve gol atarsınız.

BEŞİKTAŞ, özellikle ilk 25 dakikada kaptırdığı topları hemen geri almakta zorlandı. Teixeria'nın klasını biliyoruz. Şapkanın içinden şapka çıkartacak kadar kaleciyi bitirecek vuruşlarından birini, dün gece yine yaptı. Viviano, bu topa hiçbir şey yapamazdı. Futbol garip oyun gerçekten… Gol öncesi, Ahmet Musa'nın topu direkten dışarı gitmişti.

BATSHUAYI, gezen ve hep haraketli haliyle, markajı zor bir oyuncu olduğunu yine gösterdi. İlk yarıda, 3 pozisyonu var. Biri direkten dönmese, Beşiktaş devreyi 2-0 önde kapatacaktı. Bu oyunda, senaryo değişkendir. Salih kariyerinde ilk kırmızı kartı görünce, Kara Kartal bir anda 10 kişi kaldı. Necip oyundaydı. 10 kişi oynamanın zorluklarını, geçen dakikalarda yaşaması çok doğaldı Beşiktaş'ın…

GEÇEN sezonun yıldızı Ghezzal, sezona iyi başlamadı. Dün gece iyi değildi. Karagümrük, artık topa yüzde altmış hâkimdi. Böyle anlarda, ya futbol şansı yanınızda olacak veya kontratak kovalayacaksınız. Vida, rahat pozisyonda atsa, Beşiktaş çok ama çok rahatlardı. Sonra Batshuayi… Dün gece, Ghezzal'ın en olumlu pasını, en kritik anda gole çeviremedi. Rıdvan'ın performansı, sakatlanıp çıkana kadar mükemmeldi. 10 kişi ile bu maçtan çıkan galibiyetin değeri ilerleyen haftalarda ortaya çıkacak.