Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Önemli olan kazanmak

Erken gelen goller, her zaman önemlidir. Maça golle başladı Fenerbahçe… Rossi, pozisyonu iyi hazırladı. Ferdi'ye ‘al da at' dedi resmen… Rossi, saha içinde iyi gezen, temposunu korumaya çalışan bir yapıya sahip. Özetle faydalı oyuncu. Mesut'un nefis pasında golü atsa, iyi olacaktı kendi adına…

Pahalı İsviçre saatleri vardır, hiç bozulmayacak zannedersiniz. Fenerbahçe, bu pahalı saatler gibi duruyor bazen… İşte bu anlarda Balde, Giresunspor'un kazandığı penaltıyı gole çevirse, soyunma odasına moralli gidecekti yeşil-beyazlılar…

Mesut Özil, bir dünya markası… Vitor Pereira, umarım Van Persie'yi kullanamadığı gibi bir durumu tekrar oluşturmaz. Mesut'a büyük yatırım yaptı, çünkü Fenerbahçe… Mesut yine golünü attı. Savunmanın hata yapacağını çok iyi hissetmişti gol anında… Fenerbahçe'nin oynamak istediği sistem, benim için hâlâ çok bilinmeyenli denklemler gibi… Olur mu? Bilmiyorum… Göreceğiz.

Mesut’a attığı pas dışında, Berisha, Fenerbahçe'nin istediği golcü olmadığını dün yine gösterdi sanki… Umarım ben yanılırım. Fenerbahçe kazandı ama çok iyi oynamadı. Daha sert takımlar zorlarlar Fenerbahçe'yi, böyle giderse… Doukara nefis gol attı. Ya penaltı gol olsaydı?