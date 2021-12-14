Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Pereira ile nereye kadar?

Kalecilik sanattır. Hesap işidir. Hissetmektir. Gustavo veya başkası topu kaybedebilir, ama 43 metreden golü yemeyeceksin Berke… Genç kaleci, olur böyle hatalar… O zaman, zirve mücadelesi seni yorar.

Mesut, tam bir forvet gibi çok klas bir gol atmasa, işi zordu Fenerbahçe'nin… Geçmiş sezonlarda, zirve mücadelesi yapan İstanbul'un asırlık çınarları deplasmanlarda çıkar, iyi top oynarlardı. Artık öyle değil. Hepsi çok zorlanıyor. Ferdi, doğuştan bir savunma oyuncusu değil… Her an bir hata yapabilir. Yaptığı hareket fauldü. Penaltıyı, Maxim iyi kullandı ve golü attı. Ne kadar sağlam bir savunma diye lanse edilen Kim Min Jae, dün gecenin en kötü oyuncusuydu.

Fenerbahçe kazansa bile, bu maç için fikrim değişmeyecek. Zajc'ın nefis golü olmasa, Fenerbahçe için bu maç büyük kayıp olacaktı derken, savunma hataları yine ortaya çıktı. Deplasmanda az adamla yakalanmak pahalıya mal olur. Figueiredo attı golü…

Fenerbahçe, bu teknik direktör ve onun yerleştirmeye çalıştığı oyun anlayışıyla başarılı sonuçlar alamıyor.

Sonuç: Buraya kadar!