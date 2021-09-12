Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Pjanic Usta

MAÇA, fırtına gibi başladı Kara Kartal… Pjanic usta, Batshuayi'ye inanılmaz derecede klas bir pas attı. Batshuayi affetmedi. Sonra, baskı devam etti.

MALATYASPOR, daha ne olduğunu anlamadan, N'Koudou golünü attı. 10 dakikada iki gol buldu Beşiktaş… Maç başı, tam bir kusursuz fırtınaydı ev sahibi için… Topu kaptırınca hemen geri alan, rakip sahada çok çabuk tek top oynayan, kanatları iyi kullanan Beşiktaş, ilk devre, Malatyaspor'a nefes aldırmadı. Yüzde 76 topla oynama oranı ve 11 şut denemesi, ilk yarı için, çok başarılı istatistikti…

SON yılların en ilginç gollerinden birini de izledik, dün akşam… Kaleci Abdülsamed, uzaklaştırmak istediği topu Batshuayi'ye çarptırınca, top üçüncü gol olarak Malatyaspor kalesine gitti.

JOHAN Cruyff'un bu oyunla ilgili, şu sözünü çok severim: “Futbol, basit bir oyundur. Önemli olan basit oynamaktır.” Pjanic, bize bu ünlü sözleri, dün gece, bir kez daha anımsattı. Dortmund maçı öncesi, Vida, N'Koudou ve Alex'in sakatlanıp oyundan çıkması, Beşiktaş adına gecenin talihsizliği oldu.

MALATYASPOR'UN yerleşik savunma düşüncesine özellikle geçişlerde çok başarılı olarak cevap veren Beşiktaş, bütün hatlar arasında etkili oldu. Böylece, hücumu çok etkili organize etti Kara Kartal… Genç Can'ı, toplu ve topsuz oyunda çok beğendim. Rıdvan çok iyiydi. Çok kolay kazandı Beşiktaş…