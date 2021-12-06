Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Serdar Dursun’un maçı

Oyun içinde yer alan santrfordan beklentiler fazladır. Pozisyon bilgisi, topu aldığı açılar, fiziğini kullanma becerisi, alan kontrolü ve mutlaka olması gereken çevre gözetimi. Berisha, 2021 yılında Salzburg'da attığı 22 golle bu becerilere sahip olduğunu kanıtlamıştı.

İlk devrenin en başarılı ismi bence Rossi'ydi. Golde katkısı büyüktü. 5 asist kötü bir rakam değil. Crespo ve Gustavo, oyunun savunma bölümünde vardı.

Hücum bölgesi eksik kalıyor. Mesut, ilk yarıda çabuk tek toplar attı. Ferdi ve Samuel, ataklara destek vermeye çalıştılar. Çok etkili gözükmediler. Umar, maçın başında net fırsatı değerlendirse, büyük moral kazanırdı Rizespor.

İkinci devrenin büyük bölümünde, kaptırdığı topu kısa zamanda geri kazanan, iyi pas yapıp, rakibin ritminin yükselmesine izin vermeyen Fenerbahçe izledik. İşte bu anlarda, hemen ikinci golü bulmak lazım. Orta saha oyuncularından beklenen tehlikeli bölgeye kilit pası, stoper Szalai gerçekleştirdi. Serdar ile ikinci gol böyle oluştu. Serdar üçüncü golde kaleye füze yolladı sanki.

Bu golde, Pereira'ya mesaj gitti: Birinci santrafor benim!

Szalai, dün akşamın asist uzmanı oldu. Yine Serdar attı. İyi oynadı, kolay kazandı Fenerbahçe.