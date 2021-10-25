Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Sistem arıza yapıyor

Gelecekte istenen hedeflere ulaşmak amacıyla, bugünden yapılması gereken görev ve sorumlulukların dizayn edilmesini sağlayan zihin haritasına “stratejik düşünme” diyoruz. Vitor Pereira'nın yolu belli. Ne olursa olsun, sistemini oturtmak. Mesut'lu ya da Mesut'suz… Önemli olan hedef, onun için… İlk devre tek pozisyon, 37. dakikada Ferdi ve Rossi'nin gol arayışıydı. Fenerbahçe, ilk yarıda, bu sezon en çok ceza sahasına orta yaptığı maçı oynadı. Sonuç sıfır! Alanyaspor, topu Fenerbahçe'ye bıraktı. Kontratak aradı. Geriden oyun kurma, üçüncü bölgede baskı, ayağa paslar, forvetlerin çapraz koşu ile alan açma isteği… Fenerbahçe, bu prensipleri denedi. Ceza sahası içi hariç…

Serdar Dursun'un pozisyon bilgisi, kötü değil. Ama kaçırdığı fırsat, gol kralı olmuş bir oyuncu için talihsizlik oldu.Ve pozisyonun dönüşü… Efecan, bu ligin ustalarından biri… Çok iyi pas verdi. Emre, topu ağlara gönderdi. Alanyaspor'un kaleyi bulan ilk şutu, bitime 15 dakika kala gelmişti. Serdar mükemmel bir zamanlama ile kafayı vurdu. Golü attı. Kaçırdığı pozisyonu affettirdi.

Bitime 9 dakika kala, Mesut oyuna alındı. Daha önce düşünülebilirdi. Çünkü oyun, onu çağırıyordu. Vitor Pereira, ince bir mesaj verdi, “Patron benim!” Kaybedilen bu maçın geleceğe yansıması ne olacak peki? Efkan, umutları bitirdi.