Ercan Taner İletişim Bilgileri

PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Stresli gecede kazanmak

Sanki Göztepe, İzmir'de Beşiktaş'ı konuk ediyordu. Beşiktaş maça başladı. 3 dakika topu göremedi. Kendi evinde, bu soğuk havada seni desteklemeye gelmiş taraftarının önünde böyle başlamaya hakkın yok!

Oğuzhan’ın pas hatası, Soner'in asisti ve Ndiaye ile, maça gol atarak başladı Göztepe. Sonra presi gördük. Yapan Göztepe'ydi. Beşiktaş çıkamıyordu bile. Larin, beraberlik golünü atarken, pası Oğuzhan verdi. Çabuk bir ataktı. Gol, Göztepe'nin moralini bozmadı. Donuklaşan Beşiktaş, yine atak üstüne atak yiyordu. Orta alan çalışmıyordu. Tijanic'in şutu direkten dönmese, Soner'in penaltısını Ersin kurtarmasa, maç Beşiktaş için ilk devre sona erecekti.

İkinci devre, maça mükemmel başlayan Göztepe görüntüsü yoktu. Beşiktaş daha kontrollüydü. Ve Ghezzal sahneye çıktı. Nefis bir gol attı.

Beşiktaş dünkü maçı bir türlü dengeleyemedi. Kendi adına oyunu rahatlatamadı. Rosier'in gördüğü kırmızı kart ile iş zora girdi. Batshuayi oyundan alındı. Umut girdi. Bunun anlamı tamamen kapanmaktı. Dün, çok sıkıntılı bir maçı kazandı Beşiktaş. Önemli olan kazanmak.