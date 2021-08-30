Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Tek devre yetmedi

MAÇ başladı, Morutan ve Cicaldau'yu özel takibe aldım. Özellikle Morutan. 2020-2021 sezonunda Romanya'da, kulübündeki 36 maçta 8 gol ve 13 asist ile sezonu bitirmiş. Bir orta

saha için iyi sayılabilecek grafik. Cicaldau ise 12 gol, 3 asist ile 2021'i tamamlamış.

BİZİM ligimiz, oyun bozmaya, mücadeleye dayalı. Bu yüzden, yüksek teknik kapasite ve oyun zekası çok önemli. İki oyuncuyu bu yüzden transfer etti Galatasaray. Romanya yapımı bir gol izledik sonrasında. Kerem, Morutan ve Cicaldau.

ÖN alanda baskıyı her takım aynı şekilde uygulamaz ama dener. Galatasaray çoğu bölümde iyi pres yaptı ve denedi. Sonra yine Morutan. Gelir gelmez ‘Orta sahanın mimarı benim'

dercesine yaptığı klas hareket, sonra şutu ve dönen topu, Kerem'in tamamlaması.

TAM Galatasaray iyi oynarken savunmayı az adamla yakalayan Kasımpaşa, klasik gollerinden birini attı. Yusuf hazırladı, Jörgensen ağları gördü. Hücum düşüncesinde beklerini iyi kullanan Kasımpaşa, sayısal üstünlüğü alarak, Galatasaray kalesinde baskı kurdu.

BASKI, savunana hata getirebilir. Taylan, topun kontrolünü kaybedince Umut, fırsatçılığını gösterdi. Galatasaray büyük avantaj kaybetmişti. Takım savunmasında hata yaparsınız gol de yersiniz, pozisyon da verirsiniz.

2-0'DAN puan vermek iyi bir final olmadı. Galatasaray'ın oyun ezberini, tarzını milli aradan sonra daha iyi görürüz umarım.