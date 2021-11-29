Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Zirve artık çok uzak

MARSILYA'YI sahadan silen kadronun tamamı Malatya'da maça başlamadı.

MAÇ trafiği baş döndürücü… Artık tıp, sakatlık riski taşıyan futbolcuları tespit edebiliyor. Bu yüzden, rotasyonu ben olumlu karşılıyorum. Lig ve Avrupa'da aynı anda oynamak ise hiç kolay değil.

BU maç başlarken, lider Trabzonspor ile aradaki puan farkı 15'ti. Bu psikolojiyle oynamak ise çok zor. Galatasaray, atak girişiminde bulunurken Malatyaspor, beşli savunmaya döndü. Orta alanı kalabalık tuttu. Stratejisi az pozisyon vermekti. Diagne ve Babel, kalabalık savunma arasında kayboldu. Barış çok çalıştı. İyi niyetliydi, fakat üretemedi. Mounir, boş alan yakaladığında Malatyaspor adına gol yapabilecek oyuncu olduğunu hissettirdi.

KEREM ile Cicaldau'nun oyuna girişi, hemen ardından Diagne'nin direkten dönen topu, sonrasında Cicaldau'nun şutunu Ertaç'ın kurtarması ile ikinci yarıya iyi giriş yaptı Galatasaray… Kırk beş ile altmışıncı dakikalar arası, tamamen Galatasaray'ın kontrolünde olan, tek taraflı bir maç izledik. Malatyaspor, katı savunma anlayışından hiç taviz vermedi. Gol umutları, kontratak ve rakibin savunmada yapacağı hatalara bağlanmıştı. Halil ve Feghouli'nin oyuna girmesi, daha fazla hücum zenginliği içindi. Planlar ve beş oyuncu değişikliği çare olmadı. Ertaç'ın kritik kurtarışları, son anlara damga vurdu.

ZİRVEYE artık çok uzaktan bakıyor Galatasaray…