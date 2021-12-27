Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Zorlanmadan kazanmak

Novak’ın Türkiye kariyerinde, savunmanın arkasına sızıp kendini unutturarak attığı gollerin kopyasını izledik dün akşam. Ama asisti yapan Mert Hakan'ın nefis pası, ilk yarının en güzel anıydı.

BU oyunun temel ilkeleri arasında yer alan, geriden çabuk oyun kurma, üçüncü bölgede rakibe baskı, etkili değildi. Temposuzdu Fenerbahçe. Buna rağmen, fark artabilirdi.

İRFAN Can yetenekleriyle özel bir oyuncu. Dün formsuzdu. Etkili olamadı. Samuel ve Novak, iyi çalıştılar. Mesele, kanat organizasyonu planlarken, çok top kaybı yapılmasında. O zaman fazla etkili olamıyorsunuz.

SEZON, Pelkas için iyi geçmiyordu. Fazla şans bulamamıştı. Morale ihtiyacı vardı. Valencia, iyi top attı. Pelkas, topu usta sürdü ve filelerle buluşturdu. Böylece ligde ilk golünü attı Pelkas.

YENİ Malatyaspor, iyi bir kadroya sahip değil. Topu çok çabuk kaybediyorlar. Fenerbahçe, rakip yarı sahada yüksek baskı kuramadı. Hareketlilik ve ceza sahasında çoğalma, ortanın altında kaldı.

MESUT'TAN beklenen kilit pas girişimlerini fazla göremedik. Bu kadro, daha çabuk ve tempolu oynamalı.