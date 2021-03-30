Murdar nesil

Tosuncuk Mehmet de böyleydi.

İmam hatipten terkti.

Giresun'dan Bursa'ya göçen muhafazakar bir işçi ailesinin gözünü imkansızlar içinde açmış evladıydı. ‘Çiftlik Bank' adlı saadet zincirini halka halka büyütürken, gündüzleri fabrika açılışlarında Yasin'ler okutup Kudüs'e selamlar göndertiyor, geceleri de kokain çekiyordu.

Köşeyi dönmenin, bir koyup üç almanın ve yırtmanın yerli ve milli yolunu bulmuştu.

Dindar nesiller yetiştirmek söylemiyle murdar edilmiş nesildendi.

Kürşat Ayvatoğlu gibi…

TAKLACI KÜRŞAT

Ayvatoğulları, Kastamonu'nun merkezine bağlı Sahip köyünden, orta halli bir memur ailesi. Kürşat, Köy Hizmetleri'nden emekliye ayılmış bir babanın ve ev hanımı annenin iki çocuğundan biri.

1993'te doğdu.

Ablası jeoloji mühendisliğini bitirirken Kürşat meslek lisesinden sonra okumadı.

Otomobillere düşkündü. Araba pazarında 5 TL'ye fotoğraf çekiyordu.

‘Taklacılık' diye bilinen, kredi kartı taksitlendirme işine girdi.

KÜLTÜR VE SANAT MÜDÜRÜ

Ayvatoğlu'nun talihi 30 Mart 2014'teki yerel seçimden önce açıldı. AK Parti'nin adayı Tahsin Babaş, Ayvatoğlu'nu seçim kampanyasında grafiker olarak yanına aldı. Ayvatoğlu'nun annesi ve ablasının AK Partili olması, bu tercihinde etkiliydi.

Babaş, başkan seçilince Ayvatoğlu'nu belediyede işe koydu. Yalnızca lise mezunu, kaynakçı ve amatör grafiker olduğu halde 2018'de Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne vekaleten müdür atandı.

2 MİLYONLUK BÜTÇEYİ YÖNETTİ

Kastamonu, 2018'de ‘Türk Dünyası Kültür Başkenti' seçilmişti. Bütün organizasyonu Ayvatoğlu yürüttü. İhaleler ondan geçti. Bütçe 2 milyon TL'ydi.

Bugünlerde hızla zenginleşti. Barutçuoğlu AVM'de dükkan açtı. Lüks arabalar aldı.

Bir köylüsü anlatıyor:

“Hızlı yaşıyordu. Instagram'dan takip ediyordum. Mesela, Demet Akalın'ın konserine gitmişti. VIP'te sürahideki viskiyle elini yıkıyordu. Gözümle gördüğüm konuyu aktarayım: Kürşat, arabayla sıfır çizerken polis geldi. Polise rest çekti ve bıraktılar. O hareketi vatandaş yapsa polis anasını ağlatırdı.”

BELEDİYEDEN PARTİYE

Babaş hakkındaki yolsuzluk iddiaları 31 Mart 2019'da yerel seçim sonucunu etkiledi. Seçimi MHP'li Rahmi Galip Vidinlioğlu kazandı.

Ayvatoğlu işsiz kaldı.

Babaş'ın telefonu üzerine AK Parti'de işe girdi.

AYLIĞI 3 BİN TL ÖYLE Mİ?

Ayvatoğlu, kokain görüntüsü yayınlandıktan sonra gözaltına alındı. Kumar oynarken, jakuzide ve revü kızlarıyla fotoğrafları çıktı.

Atatürk ve İsmet İnönü'yü “İki alkolik” diye anan…

CHP'yi tacizle suçlayan…

Etnik kimlerden dini inançlara, içki içmekten cinsel tercih ve yönelimlere kadar her insani hali yargılama hakkını kendinde gören AK Parti, Ayvatoğlu'nu önemsizleştirerek, aklanmayı umuyor. Neredeyse “Aramıza CHP'liler sızdırdı” diyecekler.

Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, cep telefonunu emanet edecek kadar yakınında duran Ayvatoğlu'nun yalnızca büro personeli olduğunu söyledi.

Aylığı 3 bin TL kadarmış.

Bu kadarcık kazançla kokain kullanıyor, kumar oynuyor, revüden başını kaldıramıyor ve lüks araçlar alıp satıyor, öyle mi?

Öyleyse AK Parti'de milletvekili olacağına genel merkezde büro çalışanı ol.

Diploma tutacağına Dağ'ın telefonunu tut.

Büyükelçi Egemen Bağış'a Reza Zarrab'tan aldığı hediyelerin hesabı soruldu mu ki Ayvatoğlu'ndan pudra şekerinin faturası istensin.

Devir, bu devir.

Ayvatoğlu ve akranları, yani gözünü AK Parti iktidarında açanlar, ‘dindar nesil' diye övülen bu kuşak, parti üyelik kartının diploma ve ehliyete, torpilin alın terine, sadakatin liyakate, müridin yurttaşa yeğ ve üstün tutulduğu adaletsiz bir düzende murdar edildi.

Nefesinizi çekmeyin.

Tutun burnunuzu.

Çünkü koktukça kokuyor.

Annesi kadın, ablası gençlik kollarında

Eski Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, sorularımı yanıtladı.

■ Ayvatoğlu ile nasıl tanıştınız?

Seçim kampanyasında çalışan bir arkadaştı. Grafik işi yapıyordu. Babasını, annesini, dedesini tanırım. Seçilince belediyeye işçi olarak girdi. Kaynak işçisi değil, geçici işçi. Sosyal işlerle uğraşıyordu. 2018'de geçici görevlendirmeyle kültür ve sosyal işler müdürlüğüne vekalet etti.

■ Size kim tavsiye etti?

Annesi AK Parti'nin kadın kollarında çalıştı, kız kardeşi gençlik kollarında…

■ Kültür müdürlüğüne vekalet etti, öyle mi?

Memur alma imkanımız yoktu. Hizmet alımından aldık. Kadroya geçti, sözleşmeli oldu. Bir yıl vekalet etti. Olay bu.

■ Paralı pullu ilişkilere girdiği doğru mu?

Kısıtlı bütçeyle çalışıyorduk. Paralı pullu ilişkilere girmesi imkansız. 2 milyon TL gibi bütçeyle Türk Dünyası Kültür Başkentliği'ni yürüttük. Devletten bir kuruş destek almadık. Seçim oldu, kaybettik. Bu da ayrıldı. Yedi sekiz ay boşta kaldı. AK Parti Genel Merkezi'nde işe alındı.

■ Sizin referansınızla mı?

Ben de aradım. Şimdi siz arasanız, hemen işe alırlar mı? Aramışlığım oldu.

■ Bu alışkanlıklarını fark etmiş miydiniz?

Hiç duymadım.

■ Araba alım satımını biliyor muydunuz?

Evet, burada galericilerle o işleri yapıyormuş. Gösteriş meraklısı, kendini olduğundan büyük göstermeye çalışan biri. Bu işi (kokain) belediyeden atıldıktan sonra boşta kaldığı süreçte olmuş.