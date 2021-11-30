Kur artışına rağmen Mersin’de yatırımlar devam ediyor
Döviz kurlarındaki yükseliş herkesi ve her kesimi olduğu gibi belediyeleri
de etkiliyor.
Çünkü belediyeler önemli bölümü dövize bağlanmış kredi borçlarıyla
muhataplar.
Örneğin Mersin'de Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bunu
geçtiğimiz günlerde MESKİ Genel Kurulunda yaptığı konuşmada çarpıcı
bir örnekle anlatmıştı.
Şöyle diyordu, Seçer:
“Yönetime geldiğimizde MESKİ'nin 750 milyon TL civarında iç borcu
vardı. O günden bugüne 341 milyon liralık bir kur farkı oldu. Yani 341
milyon lira bir para cebimizden kur farklarından dolayı uçmuş gitmiş. Kur
farkı olmasaydı 751 milyon 791 bin TL olarak devraldığımız borç, şu
anda 958 milyon 195 bin TL'ye çıkmaz, bu borç 618 milyon seviyelerinde
kalırdı. Bizim oturduğumuz yerde cebimizdeki parayı eritiyor”
Bu gerçekten çok çarpıcı bir rakam.
Fakat Mersin'de Belediye hizmetlerinin en büyük yükünü çeken
MESKİ'de hizmetler buna rağmen hız kesmeden sürüyor.
MESKİ'nin yatırım programında 149 projenin bulunduğunu belirten
Vahap Seçer, “149 projenin tamamlanan 65'inin bize parasal olarak
yansıması 357 milyon 347 bin 414 TL. Şu anda devam eden 52 projenin
parasal tutarı 663 milyon 97 bin 480 TL. 2024'e kadar planlanan
yatırımlarımız toplam 32 projede 1 milyar 590 milyon 266 bin liralık
parasal tutara sahip. 5 yılın sonunda yaklaşık 2,5 milyar liralık yatırım
yapacağız” diyor.
Rakamlar gerçekten çok büyük.
Ancak Mersin'de halk hizmete susamış. Hizmet bekliyor.
Bu kadar borca ve yatırım rakamlarının büyüklüğüne rağmen Başkan
Vahap Seçer, ekibine çok güveniyor olmalı.
Belediye hizmetlerinin lokomotifi olan MESKİ'nin başında bulunan Genel
müdürü İrfan Korkmaz da kendisine “Hadi sür” diye emanet edilen
lokomotifin makinistliğini ustaca yapıyor.
Yoksa bu lokomotif , bu kadar katarı çekemez!
Gerçekten de geçenlerde ziyaret ettiğim, MESKİ Genel Müdürü İrfan
Korkmaz'ın Mersin için ve Başkan Vahap Seçer için büyük bir şans
olduğunu söyleyenlerin sayısı hiç de az değil.
Mersin için hayati önem taşıyan ve yılların hasretini sona erdirecek
diyebileceğimiz projeleri tamamlamak için gerçekten de muhalefet
belediyelerinin bulunduğu şu sıkıntılı ortamda mucizeler yaratmak gerek.
Zira, hatırlayacağınız gibi MESKİ, Mersin'de yıllardır bekleyen çok önemli
alt yapı yatırımlarına girişmişti.
Bunları kısaca hatırlayalım.
Birincisi; Tömük ve Arpaçbahşiş Mahalleleri Kanalizasyon, Atıksu Arıtma
Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı Projesiyle 1.etapta 36 km şebeke hattı, 6
terfi merkezi , 29.000 m3/gün kapasiteli arıtma tesisi planlanması ki bu
Derin Deniz Deşarjı karada 554 metre, denizde ise 2.100 metre olacak.
İikincisi; Atakent- Atayurt – Arkum Kanalizasyon , Ortak Atıksu Arıtma
Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı Proje çalışmaları. Burada 90 km şebeke
hattı ile, 10 adet terfi merkezi, 28.000 m3/gün kapasiteli arıtma tesisi
olacak. Her iki proje tamamlandığında 300 binden fazla kişiye hitap
edecek.
Böylece Tömük ve Susanoğlu gibi Mersin'in iki en önemli ve en büyük
tatil beldesinin, hem denizi bazen girilmeyecek kadar kirleten hem de pis
kokuya, çevre sorunlarına neden olan 50 yıllık alt yapı sorunları
çözülmüş olacak. Bu iki beldeniz de Türkiye'nin plajları örnek hale
gelecek beldelerinden olacak.
Bu arada; Gözne, Ayvagediği, Kepirli, Soğucak, Bekiralanı gibi yoğun
nüfus barındıran yaylalık alanlarda içme suyu sorununun çözülmesi…
Anamur'da; Çukurabanoz mahallesinde bulunan yaylalarımızda 4.000
metre hat döşenmesi,
Aydıncık'da ; kuraklık nedeni ile kırsal alanda kaynak yetersizliği olan
Yenikaş Mahallesi Hasancık Mevki ve Eskiyörük Mahallesi Murtçukuru
Mevki, Pembecik Mahallesi Akkuyu ve Yenikaş Mahallesi Örendüzü
Mevkilerinde alternatif kaynak araştırması ve sondaj çalışmaları için
yatırım programlarına alınması,
BozyazI'da; Ardıçlıtaş Mahallesi için gerekli sondaj çalışmalarına
başlanması,
Gülnar'da; Arıkuyusu Gömbece mevkii terfi binası ve terfi hattı projesinin
2021 yılı yatırıma alınması,
Mezitli'de; Fındıkpınarı mahallesinde yazlık nüfusa su rezervi yetersiz
gelmesi nedeniyle, mevcut kaynaklar ve şebeke rehabilite edilerek scada
sistemine entegrasyonu ile sorunun giderilmesi ,
Silifke'de; Balandız, Çamlıca, Akdere Yokuşbaşı Mevkii, İmamuşağı
Nergizli Mevkii, Uşakpınarı, Senir mahallelerinde içme suyu sondaj
işlemleri ve kaynak arama çalışmaları,
Tarsus'ta; Sağlıklı ve Taşobası mahalleleri için Güzeloluk mevkiinde
yeraltı suları etüd ve sondaj çalışmaları yaparak ilave su temini
sağlanması çalışması,
Toroslar'da Yavca ve Kavaklıpınar mahallerindeki sıkıntının Arslanköy
mahallesi Camuzpınarı kaynağından yapılacak su temini ilavesi ile
çözülmesi ,
Yenişehir ilçesi'nde; Çavak, Emirler, Kocahamzalı, İnsu mahallelerine Karaçoban kaynağı ve Hamzabeyli şelale (Karapınar) kaynağından
gelen su yazlık nüfus ihtiyacı karşılayamadığından Hamzabeyli şelale
terfi ve konulacak ara terfi ilavesi ile 70 m³/saat olan mevcut debinin 120 m³ su teminine çıkarılması gibi çalışmalar Mersin Büyükşehir
Belediyesi'nin, Başkan Vahap Seçer'in yüz akı oldu.
İşte MESKİ Genel Müdürü İrfan Korkmaz, bütün bunların perde
arkasındaki isimdir.
Kendisi her ne kadar öne çıkmayı sevmezse de , biz uzaktan yaptığımız
gözlemlerle “yiğidin hakkını yiğide verelim” diyerek, bu satırları kaleme
aldık.
Biz her zaman çalışanın, üretenin yanındayız, olmaya da devam
edeceğiz…