Mehmet Serbes İletişim Bilgileri

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Kur artışına rağmen Mersin’de yatırımlar devam ediyor

Döviz kurlarındaki yükseliş herkesi ve her kesimi olduğu gibi belediyeleri

de etkiliyor.

Çünkü belediyeler önemli bölümü dövize bağlanmış kredi borçlarıyla

muhataplar.

Örneğin Mersin'de Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bunu

geçtiğimiz günlerde MESKİ Genel Kurulunda yaptığı konuşmada çarpıcı

bir örnekle anlatmıştı.

Şöyle diyordu, Seçer:

“Yönetime geldiğimizde MESKİ'nin 750 milyon TL civarında iç borcu

vardı. O günden bugüne 341 milyon liralık bir kur farkı oldu. Yani 341

milyon lira bir para cebimizden kur farklarından dolayı uçmuş gitmiş. Kur

farkı olmasaydı 751 milyon 791 bin TL olarak devraldığımız borç, şu

anda 958 milyon 195 bin TL'ye çıkmaz, bu borç 618 milyon seviyelerinde

kalırdı. Bizim oturduğumuz yerde cebimizdeki parayı eritiyor”

Bu gerçekten çok çarpıcı bir rakam.

Fakat Mersin'de Belediye hizmetlerinin en büyük yükünü çeken

MESKİ'de hizmetler buna rağmen hız kesmeden sürüyor.

MESKİ'nin yatırım programında 149 projenin bulunduğunu belirten

Vahap Seçer, “149 projenin tamamlanan 65'inin bize parasal olarak

yansıması 357 milyon 347 bin 414 TL. Şu anda devam eden 52 projenin

parasal tutarı 663 milyon 97 bin 480 TL. 2024'e kadar planlanan

yatırımlarımız toplam 32 projede 1 milyar 590 milyon 266 bin liralık

parasal tutara sahip. 5 yılın sonunda yaklaşık 2,5 milyar liralık yatırım

yapacağız” diyor.

Rakamlar gerçekten çok büyük.

Ancak Mersin'de halk hizmete susamış. Hizmet bekliyor.

Bu kadar borca ve yatırım rakamlarının büyüklüğüne rağmen Başkan

Vahap Seçer, ekibine çok güveniyor olmalı.

Belediye hizmetlerinin lokomotifi olan MESKİ'nin başında bulunan Genel

müdürü İrfan Korkmaz da kendisine “Hadi sür” diye emanet edilen

lokomotifin makinistliğini ustaca yapıyor.

Yoksa bu lokomotif , bu kadar katarı çekemez!

Gerçekten de geçenlerde ziyaret ettiğim, MESKİ Genel Müdürü İrfan

Korkmaz'ın Mersin için ve Başkan Vahap Seçer için büyük bir şans

olduğunu söyleyenlerin sayısı hiç de az değil.

Mersin için hayati önem taşıyan ve yılların hasretini sona erdirecek

diyebileceğimiz projeleri tamamlamak için gerçekten de muhalefet

belediyelerinin bulunduğu şu sıkıntılı ortamda mucizeler yaratmak gerek.

Zira, hatırlayacağınız gibi MESKİ, Mersin'de yıllardır bekleyen çok önemli

alt yapı yatırımlarına girişmişti.

Bunları kısaca hatırlayalım.

Birincisi; Tömük ve Arpaçbahşiş Mahalleleri Kanalizasyon, Atıksu Arıtma

Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı Projesiyle 1.etapta 36 km şebeke hattı, 6

terfi merkezi , 29.000 m3/gün kapasiteli arıtma tesisi planlanması ki bu

Derin Deniz Deşarjı karada 554 metre, denizde ise 2.100 metre olacak.

İikincisi; Atakent- Atayurt – Arkum Kanalizasyon , Ortak Atıksu Arıtma

Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı Proje çalışmaları. Burada 90 km şebeke

hattı ile, 10 adet terfi merkezi, 28.000 m3/gün kapasiteli arıtma tesisi

olacak. Her iki proje tamamlandığında 300 binden fazla kişiye hitap

edecek.

Böylece Tömük ve Susanoğlu gibi Mersin'in iki en önemli ve en büyük

tatil beldesinin, hem denizi bazen girilmeyecek kadar kirleten hem de pis

kokuya, çevre sorunlarına neden olan 50 yıllık alt yapı sorunları

çözülmüş olacak. Bu iki beldeniz de Türkiye'nin plajları örnek hale

gelecek beldelerinden olacak.

Bu arada; Gözne, Ayvagediği, Kepirli, Soğucak, Bekiralanı gibi yoğun

nüfus barındıran yaylalık alanlarda içme suyu sorununun çözülmesi…

Anamur'da; Çukurabanoz mahallesinde bulunan yaylalarımızda 4.000

metre hat döşenmesi,

Aydıncık'da ; kuraklık nedeni ile kırsal alanda kaynak yetersizliği olan

Yenikaş Mahallesi Hasancık Mevki ve Eskiyörük Mahallesi Murtçukuru

Mevki, Pembecik Mahallesi Akkuyu ve Yenikaş Mahallesi Örendüzü

Mevkilerinde alternatif kaynak araştırması ve sondaj çalışmaları için

yatırım programlarına alınması,

BozyazI'da; Ardıçlıtaş Mahallesi için gerekli sondaj çalışmalarına

başlanması,

Gülnar'da; Arıkuyusu Gömbece mevkii terfi binası ve terfi hattı projesinin

2021 yılı yatırıma alınması,

Mezitli'de; Fındıkpınarı mahallesinde yazlık nüfusa su rezervi yetersiz

gelmesi nedeniyle, mevcut kaynaklar ve şebeke rehabilite edilerek scada

sistemine entegrasyonu ile sorunun giderilmesi ,

Silifke'de; Balandız, Çamlıca, Akdere Yokuşbaşı Mevkii, İmamuşağı

Nergizli Mevkii, Uşakpınarı, Senir mahallelerinde içme suyu sondaj

işlemleri ve kaynak arama çalışmaları,

Tarsus'ta; Sağlıklı ve Taşobası mahalleleri için Güzeloluk mevkiinde

yeraltı suları etüd ve sondaj çalışmaları yaparak ilave su temini

sağlanması çalışması,

Toroslar'da Yavca ve Kavaklıpınar mahallerindeki sıkıntının Arslanköy

mahallesi Camuzpınarı kaynağından yapılacak su temini ilavesi ile

çözülmesi ,

Yenişehir ilçesi'nde; Çavak, Emirler, Kocahamzalı, İnsu mahallelerine Karaçoban kaynağı ve Hamzabeyli şelale (Karapınar) kaynağından

gelen su yazlık nüfus ihtiyacı karşılayamadığından Hamzabeyli şelale

terfi ve konulacak ara terfi ilavesi ile 70 m³/saat olan mevcut debinin 120 m³ su teminine çıkarılması gibi çalışmalar Mersin Büyükşehir

Belediyesi'nin, Başkan Vahap Seçer'in yüz akı oldu.

İşte MESKİ Genel Müdürü İrfan Korkmaz, bütün bunların perde

arkasındaki isimdir.

Kendisi her ne kadar öne çıkmayı sevmezse de , biz uzaktan yaptığımız

gözlemlerle “yiğidin hakkını yiğide verelim” diyerek, bu satırları kaleme

aldık.

Biz her zaman çalışanın, üretenin yanındayız, olmaya da devam

edeceğiz…