Lemi Çelik İletişim Bilgileri

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10 kişi oynamaya devam

TRABZONSPOR müsabakaya çok hızlı ve tempolu başladı. Alanyaspor, Trabzonspor'un merkezden gelmesine değil kanatlardan hücum yapmasına izin verdi. Yan toplarda Alanya savunması çok iyi kademe anlayışı ile tüm hava toplarını kesti ve Trabzonspor akınlarını bitirmiş oldu.

SADECE akınları kesmek için uğraşan Alanya'nın tek hedefi bir kontratak pozisyonu bulup gol atmaktı; bunu da başardı. Fakat Trabzonspor oyunu hiç bırakmadı. Sağdan Peres, soldan Nwakaeme ve merkezden Hamsik ile beraber etkili ataklar yaptı. Fakat istediği net pozisyonları bulamadı.

TRABZONSPOR çok iyi oynadı. Alanya çok iyi savunma yaptı; özellikle yan ve duran toplarda… Artık iş, Nwakaeme, Hamsik ve Bakasetas'ın yaratıcılıklarını, oyun zekalarını devreye sokup golü bulmalarına kalmıştı. Bunu da başarmak için her şeyi yaptılar.

KAPANAN defanslara nasıl gol atarsın?

a- Kanatlardan ortalarla.

b- Merkezden verkaçlarla.

c- Uzaktan şutlarla.

d- Duran topları iyi kullanarak.

e- Futbolda kapılan karambol toplarını iyi takip edip gole çevirerek.

SONUÇ olarak bir takım gol atmak için bir takım da gol yememek için oynadı. Trabzonspor'da Uğurcan'a o golü yemek yakışmadı. Hamsik, Nwakaeme, Djaniny, Bakesetas ve Berat, milli takımı hak etti. İsmail ise futbolu unuttu. Bir futbolcu nasıl bu kadar geri gidebilir? Bu durum, üniversitelerde, takımlarda ve kurslarda ders olarak okutulmalı.