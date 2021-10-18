Lemi Çelik İletişim Bilgileri

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Abdullah Hoca dikkat

TRABZONSPOR'UN başarılı olduğu yıllarda Karadeniz ruhu, Trabzon ruhu diye futbol anlayışı vardı. Takım oyununu mükemmel oynayan bir Trabzonspor fırtınası vardı. Dün gördük ki Fenerbahçe, o takım ruhunu ortaya koydu, 10 kişi kalmasına rağmen müthiş mücadele etti, rakibe net pozisyon vermedi.

TRABZONSPOR'UN alacağı başarısız sonuçların sorumlusu Abdullah Avcı Hoca'dır. 10 kişi kaldıktan sonra Fenerbahçe tamamıyla kapandı ve Trabzonspor'un sadece kanatlardan atak yapmasına müsaade etti. Ancak Abdullah Hoca kanatlardan yapılan ortalar için Cornelius'u oyuna geç aldı. Büyük takım oyuncusu olmayan Gervinho, kapalı savunmalar arasında kaybolan Djaniny gibi iki oyuncuyu sahada tutup, Fenerbahçe'nin çok rahat savunma yapmasını sağladı.

ABDULLAH Hoca, ligimizin en başarılı, takımı adına gol atan, gol attıran en iyi 10 numarası olan Bakasetas'ın mevkisini neden değiştiriyorsun? Eğer Bakasetas 10 numara pozisyonunda başlamış olsaydı, Gervinho'nun yerine Abdülkadir Ömür oynasaydı, Fenerbahçe 10 kişi kaldıktan sonra Djaniny'nin yerine Cornelius girseydi müsabaka Trabzonspor için bu kadar zorlu geçmezdi.

SONUÇ olarak Fenerbahçe'nin hocası Vitor Pereira'nın mükemmel bir takım yarattığını görmekteyiz. Fakat forvet oyuncularının yetersizliği Fenerbahçe'nin şampiyonlukta geri kalmasını sağlayabilir. Fenerbahçe'nin acil iki kaliteli forvet oyuncusuna ihtiyacı var. Fenerbahçe yüksek bonservis bedelleri ödeyerek İrfan Can ve Samatta'yı alacağına forvete sadece Sörloth'u alsaydı bambaşka bir Fenerbahçe izlerdik.