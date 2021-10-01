Lemi Çelik İletişim Bilgileri

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Aç olacaksın

GALATASARAY, Marsilya karşısında mükemmel performans ortaya koydu. Derwall'den gelen çabuk ayağa pas ve basit oyun anlayışı uzun yıllardır Galatasaray'ı Avrupa'da taşıyan değerdi. Buna bir de Fatih Hoca'nın zihinsel yüklemesi eklenince Galatasaray, Fransa'da Marsilya'dan daha güzel oynadı.

FATİH Hoca, ekibini zihinsel olarak çok iyi hazırlıyor. Herkes tam kapasiteyle oynuyor. Sahadaki oyuncularının hepsi taktik oyun disiplini içinde. Mevki disiplinine de sadık kalıyorlar. Bloklar arası kopma yok. Takım uzunluğu 35 metre, sahada kaymalar mükemmel. Geçişler kusursuz. Fakat oyuncular genç. Henüz maksimum kapasiteye ulaşamadılar. En az iki yılları daha var. Bu takıma sabretmek gerekiyor.

Halil, Morutan, Kerem ve Berkan yıldız oyuncu olmaya aday.

GALATASARAY'IN duran topları çok iyi kullanacak bir oyuncuya ihtiyacı var. Cicaldau'dan 10 numara olmaz. Halil'in yanına mutlaka bir tane Burak Yılmaz özelliklerinde yani kontratak oynayabilecek çok üst düzey oyuncu gerekiyor. Sonuçta sonucu sahadaki oyuncu kalitesi belirliyor. Takımı sonuca o oyuncular taşıyor.

FUTBOLDA aç olacaksın. Fatih Hoca'yı kutluyorum. Diagne, Feghouli ve Luyindama gibi tok futbolcuları kesip aç futbolcularla sahaya çıktı. Ve ortaya takım büyük performans koydu.

2 türlü aç vardır:

a- Başarıya, kariyere aç. Messi, Ronaldo, İbrahimovic, Hagi gibi.

b- Hem paraya hem kariyere aç oyuncular. Bunlar da genelde genç oyuncular oluyor.

ÇOK yetenekli olup da genç yaşta hırsını, kazanma ve mücadele gücünü kaybetmiş bir sürü yetenek yok olup gitmiştir. Bu yüzden gençler daha açtır. Daha hırslı oynarlar. ATATÜRK, ‘Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim' demişti. Bir de böyle söylemeliydi: “Ben seyircinin ahlaklı, centilmen, aynı zamanda hak edene saygı gösterenini severim.”