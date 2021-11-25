Lemi Çelik İletişim Bilgileri

PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Aç olmak başka bir şey

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde birçok maçta oynadığı futbolun karşılığını alamadı. İyi oynadı, iyi mücadele etti, herkes yüzde yüz performansını ortaya koydu. Ancak yaşanan sakatlıklar, oyuncuların bireysel performansındaki istikrarsızlıklar, alınan sonuçlarda belirleyici oldu. Beşiktaş maalesef forvetsiz oynuyor, Aboubakar'ın yeri doldurulamadı. Batshuayi istikrarsız ve sürekli sakat, Kenan ise ortalarda yok, forvette bu iki oyuncuyla beraber Beşiktaş'ın Devler Ligi'nde galibiyetle tanışması çok zor.

Beşiktaş, iki şeyi beceremiyor. Birincisi, çabuk, öne garanti oynayan orta saha oyuncusu olmadığı için kontratak yapamıyor. Mehmet Topal ve Pjanic bu kontratakları başlatamıyor, kontratağa çıkabilen forveti olmadığı için günümüz futbolunda en büyük silah olan taktik organizasyonunu beceremiyor.

İkincisi, rakibin yaptığı hızlı hücumlarına karşı savunma prensiplerinin hiçbirini ortaya koyamadı. Ne rakibi orta sahada ne de savunmada karşılayabildi. Adeta kaleye gelen her top gol oluyor. Defansif orta saha olarak Mehmet Topal ve Pjanic son derece yetersiz, son derece ağır, merkez defansta Vida ve Montero'nun formsuzluğu Beşiktaş'ı adeta merkezden yıkıyor.

Sonuç olarak Sergen Hoca, geçen yılki başarılı performansını maalesef bu sezon gösteremiyor. Bunda kuşkusuz Aboubakar gibi veya onun özelliklerinde, defansla kaleci arasına koşu yapacak oyuncu yok. Bir başka neden ise geçen yıl şampiyonluğa ulaşınca

oyuncular ve Sergen Hoca büyük bir doyuma ulaştı, psikolojik olarak aç değiler. Aç olmak insana kazanmayı öğreten en önemli unsur.