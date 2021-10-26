Lemi Çelik İletişim Bilgileri

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Avrupa’da farklı Türkiye’de farklı

Derbide çok enteresan şeyler yaşandı. Galatasaray, Avrupa Ligi'nde farklı, Türkiye Ligi'nde farklı performans sergiliyor. Bir takım motivasyon olarak nasıl bu kadar farklı bir zihinsel yapıyla sahaya çıkar anlamıyorum. Galatasaray futbol anlamında Beşiktaş karşısında adeta ezildi, varlık gösteremedi.

1- Modern futbolda en önemli iki taktiksel gelişim oldu. Birisi kontra atak, ikincisi ise kanatları iyi kullanmak ve merkezden savunma arkasına yapılan delici koşular. Beşiktaş derbide her iki taktiği de çok iyi uyguladı ve rakibi karşısında net pozisyonlar üretti.

2- Beşiktaş, Türkiye'de kanatları en iyi kullanan takım. Sağdan Rosier ve Ghezzal, soldan Umut ve Larin takımları adına hem asist yapıyor hem de skor üretiyor. Geçen sezonun asist kralı Ghezzal ve golcüsü Larin eski günlerine geri döndü. Sergiledikleri performansla Beşiktaş'ı ligde taşıyorlar.

3- İki takım orta sahasını kıyasladığımızda Josef, Pjanic, Alex Teixeira çok ağır olsalar da Galatasaray'ın orta sahası Taylan, Cicaldao ve Berkan üçlüsüne büyük üstünlük kurdu. Beşiktaş orta sahası daha iyi pas yaptı, oyunun yönünü çok iyi değiştirdi, merkezden daha iyi ataklar gerçekleştirdi. Böyle olunca da oyunun bütün hakimi Beşiktaş oldu ve haklı bir galibiyet aldı.

4- Necip Uysal sergilediği mücadele ruhu, savaşçı yapısı ve sahaya tam kapasitesini ortaya koymasıyla takdir edilmesi gereken bir kaptan.

Sergen hocanın ikinci golden sonra yaptığı hareket de kendisine hiç yakışmadı. Bir futbolcu bu hareketi yapsa hoşgörüyle karşılardım ama bir teknik adam asla böyle davranışta bulunmaz. Hakem Fırat Aydınus da maça çok iyi konsantre olmasına rağmen maçı idare eden bir maç yönetti.