Lemi Çelik İletişim Bilgileri

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Beşiktaş daha ne yapsın?

TEKNİK direktörler takımını nasıl hazırlarlar?

1) Zihinsel olarak: Fatih Hoca'nın dominant yönü takımını çok iyi motive edip zihinsel olarak hazırlamasıdır. Fakat görüyoruz ki Sergen Hoca, takımını zihinsel olarak öyle bir hazırlıyor ki ilk 11'de oynayan oyuncular, sonradan oyuna giren futbolcular, bir hafta oynamayıp bir hafta sonra oynayan yani rotasyon yapılan oyuncular hepsi sahaya çıktıkları zaman oyun ve taktik disiplini içerisinde mükemmel savaşıyor. Tam kapasiteyle oynuyor. Kazanmak için adeta rakibi ısırıyor. Yapmış olduğu presle, baskıyla rakibini yıldırıyor. Bu kadar istekli ve arzulu bir takım ruhu oluşmuşsa bu ruh takımı şampiyon yapar. Larin, Oğuzhan, Montero, Rıdvan ve Ghezzal'ı örnek verebiliriz.

2) Takımı fiziksel olarak kim hazırlıyorsa, takımın kondisyoneri kimse bu kondisyoneri kutlamak lazım. Kimse sakatlanmıyor. Kimsenin adalesi çekmiyor, sonradan oyuna girenler ve iki hafta oynamayıp sonradan oynayanların hiçbir tanesi fizik gücü olarak sahada yetersiz gözükmüyor. Hepsi boğa gibi saldırıyor. Ve rakibi fizik gücü ve kondisyonlarıyla eziyor. Trabzonspor müsabakasında ise sonradan oyuna giren iki oyuncunun da ilk beş dakikada sakatlanıp lifi attı. Burada bir kondisyoner farkı var galiba.

3) Taktik olarak ise 4-2-3-1 dizilişiyle sahaya çıkılıyor. Larin ile Ghezzal mükemmel genişlik yapıyor. Rakibin merkez defans bölgesini boşaltıp oradan gole gidiyorlar. Sağ bek Rosier ile sol bek Rıdvan, Türkiye'nin en iyi sağ ve sol beki. Kanatlardan mükemmel hücumlar ve asistler yapıyorlar. Orta sahada ise Pjanic, Josef ve Oğuzhan çok iyi oynadı. Takım atağa kalktığı zaman tek pasla garanti öne doğru çabuk oynayarak rakibin orta sahasını direkt geçip rakip savunmayla karşı karşıya fazla oyuncuyla kalıp gole gidiyorlar. Takım, rakibin kontra yapmasına müsaade etmiyor. Ve takım savunması çok iyi. Pozisyon vermiyor. Bu yıl Beşiktaş'ın sürpriz en iyi transferi Rıdvan. Adana Demirspor'u kutlamak lazım. Çok açık oynadı. Hakem Ali Palabıyık ise her zamanki gibi verdiği bütün kararlarda yanlıştı. Bu ligin hakemi olmamalı. Kaleci Ersin'in yediği hatalı goller sonucu belirledi.