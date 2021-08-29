Lemi Çelik İletişim Bilgileri

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Beşiktaş’a kalpten uyarılarım

BEŞİKTAŞ büyük taraftarıyla sahasında çok baskılı ve hücum oynar gözükse bile geçen sezonla bu sezonki futbol arasında çok büyük fark var. Bu oyun sistemi, bu oyuncuların özellikleri Beşiktaş'ı başarıya taşıyacak gibi gözükmüyor. İç sahada başarılı olabilir, ancak deplasmanda çok zorlanır.

1) GHEZZAL mutlaka kanatta çizgide oynamalı. Rosier'e boş alan yaratacağım diye içeriye kat ederek hem asist yapacağı pozisyonları bitiriyor hem geçen sezon gol yaptığı şutları atamıyor. Savunma ile kaleci arasına derin koşu yapacak Aboubakar ve Burak Yılmaz gibi forvetler olmayınca asist yapma şansı da kalmıyor. Bu sistemde Ghezzal'ın hiçbir katkısı olmaz, performansıyla geçen sezonu aratır.

2) BEŞİKTAŞ'A golü Kerim Frei ve Karagümrük kalecisi Viviano hediye etti. Karagümrük hücuma çıkarken Kerim Frei'ın hatalı pası Alex Teixeira'ya geldi, o da yaptığı bir plaseyle golü buldu. Bu golü ben bile yemem. Tamamen Karagümrük kalecisi Viviano'nun hediyesi. Bu gol Beşiktaş taraftarını yanıltmasın.

3) SALİH Uçan için gazeteye ilan vermek lazım: “Salih Uçan'ı sahada gören var mı?” Varsa söylesin! Ben mikroskopla baktım, göremedim. Kırmızı kart pozisyonu olduğunda Salih Uçan'ın sahada olduğunu anladım. Salih Uçan ile Beşiktaş adeta bir kişi eksik oynamakta, Sergen Hoca 3 yerli oyuncu kuralına başka bir çözüm bulmak zorunda.

4) KARAGÜMRÜK hocası Francesco Farioli benim görüşüme göre amatör takım bile çalıştıramaz. 10 kişi kalan Beşiktaş'a karşı ne bir oyun sistemi var ne de bir taktik anlayışı var. Karagümrük'ün ne oynadığı ve sahada ne yaptığı belli değil. Bu hoca, Süleyman Hurma'yı batırır.

5) CÜNEYT Çakır ikinci baharını yaşıyor gibi maç yönetti. Mükemmel bir yönetim gösterdi. Çakır'ın her müsabakaya böyle motive olup, bu şekilde maç yönetmesini bekliyoruz. Daima kendisiyle gurur duyuyoruz. Böyle devam et Cüneyt Hoca.