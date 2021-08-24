Lemi Çelik İletişim Bilgileri

PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bu futbol şampiyon yapar

Trabzonspor-Sivasspor müsabakası ligin üzerinde bir maç oldu. Tempolu ve hızlı oynanan bir futbol izledik. Trabzonspor, Türkiye'nin en iyi hücum hattına sahip. Nwakaeme, Djaniny, Gervinho, arkada Hamsik ve Bakasetas ile en iyi hücum beşlisi olduğunu görmekteyiz. Oyunu her türlü oynayabiliyorlar.

1- Merkezden Djaniny, Gervinho, Bakasetas ve Hamsik ile çok iyi paslaşarak ve ver-kaçlar yaparak çok iyi hücumlarlarla takımlarını sonuca taşıyabiliyor.

2- Rakip hücumlarından sonra top orta sahada Berat ve Hamsik'e geldiği zaman çok hızlı kontratak yapabiliyorlar. Özellikle Djaniny ve Nwakaeme ile boş alan buldular mı çok hızlı hücumlar yaparak oldukça etkili oluyorlar. Futbolun gizli silahlı olan dönen topları da Hamsik ve Bakasetas ile almaları baskın hücum yapmalarını sağlamaktadır.

3- Trabzonspor'da maalesef Gervinho çok top kaybediyor, arkadaşlarıyla paslaşmada ver-kaç ve asist yapmada çok eksik. Çok fazla bireysel oynamakta. Bireysel performansını takım performansıyla birleştiremediği için beklenen performansın altında kalıyor.

4- İsmail Köybaşı ise nerede duracağını, kademeye girmesini bilmiyor. Çok fazla hata yapıyor. Her maç yaptığı hata nedeniyle Trabzonspor gol yiyor. Trabzonspor mutlaka sol bek sorununu çözmeli.

Trabzonspor çok coşkulu, tüm futbolseverlerin takdir ettiği bir hücum futbolu oynamakta. Mourinho'nun dediği gibi Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi takımı. Mutlaka sol bek sorununa çözüm bulmalı. Gervinho takım oyununa uyum sağlamalı. Yoksa bu kadar büyük emekler boşa gidebilir. Ayrıca kaleci Uğurcan'ı ortaya koyduğu mükemmel performanstan dolayı kutluyorum. Takımını kurtaran kaptan gibiydi.