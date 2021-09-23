Lemi Çelik İletişim Bilgileri

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Bu kadroyla bu kadar

ALANYASPOR maçını izledikten sonra bu oyuncu kadrosuyla Galatasaray'ın sadece geleceği inşa edebile fakat bu oyuncu topluluğuyla asla şampiyon olamayacağını yazmıştık. Fatih Hoca, teknik direktörlük yaşamındaki en büyük performansı ortaya koysa bile bu kadar yanlış bir kadro oluşumunun takımı başarıya taşımayacağı kesin. Sebepler ise şöyle:

1) GALATASARAY'DA istikrarlı ve takımı başarıya taşıyabilecek henüz ideal bir 11 yok. Sürekli değişen oyuncu kadrosu, sürekli takım içerisinde birbiriyle kavga eden bir oyuncu grubu olduğu sürece bu takımın bir ruh yakalaması mümkün değil.

2) GENÇ oyuncular ile geleceği inşa edebilirsiniz. Fakat performansları sürekli inişli çıkışlı olur. Halil, Kerem ve Emre'nin performansında bunları görmekteyiz. Kadroda takımı şampiyonluğa taşıyabilecek tecrübeli yıldız oyuncular bulundurmanız gerekiyor. Örneğin Galatasaray'ın daha önce başarılı olduğu dönemde Hagi, Popescu ve Tanju gibi büyük isimlere ihtiyaç vardı.

3) MOSTAFA ile Diagne büyük umutlarla transfer edildi. Fakat ikisi de kolektif oyundan uzak oynuyor. Ayrıca bire birde adam geçemiyorlar. Orta sahadan gelen oyunculara verkaçlar için gözükmüyorlar. Sağdan ve soldan gelen ortalarda topun nereye geleceğini sezip doğru pozisyon almıyorlar. Bu adamlar nasıl gol atacak? Mohammed'in bir kişiye çalım attığını gören var mı? Sadece önüne gelen topa vuran adamdan santrfor olur mu? Galatasaray bu kadroyla Beşiktaş ve Trabzonspor'un çok gerisinde, Fenerbahçe ile aynı seviyede. Benzerlikleri var. İki takımın da forvet hattı yok.