Lemi Çelik İletişim Bilgileri

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Bu nasıl futbol?

SON haftaların formda takımı Beşiktaş, Altay deplasmanına 11 eksikle gitti. Alınan sonuç gayet normal. Nedenlerine bakacak olursak:

1) AHMET Nur Çebi ve yönetimi öyle bir kadro oluşturdu ki Beşiktaş'ın ikinci 11'ini Altay'ın birinci 11'i ile kıyasladığımız zaman Beşiktaş'ın çok daha kaliteli oyunculara sahip olduğunu görmekteyiz. Alınan sonuca sakatlıklar neden oldu diyemeyiz. Rakip takımda bir Rıdvan yok, Atiba yok, Josef yok, Salih yok, Mert yok. Altay'ın, Beşiktaş karşısında almış olduğu sonuç büyük başarı.

2) BEŞİKTAŞ, oyun ve taktik disiplini olarak mükemmel oynamaya devam ediyor. Fakat Gökhan, Kenan, Güven ve Oğuzhan arasında hiçbir iletişim olmadığı için bir türlü ofansta olgun ataklar yapamıyor net pozisyonlar bulamıyor.

3) TÜRK futboluna uzun yıllar hizmet eden Gökhan ve Oğuzhan var ki 10 yıl geçti hâlâ Gökhan'ın kafasını ayağa kaldıramadık. Gökhan, futbolu bire bir maç gibi oynuyor. Arkadaşlarıyla pas alışverişinde bulunup gole gideceğini ve onlara asistler yapıp Ghezzal gibi gol attırması gerektiğini hâlâ öğrenemedi. Bu kadar yetenekli olup da takımına sıfır katkı sağlayan Gökhan da bir futbol zekası sorunu var. Oğuzhan ve Kenan ise iyi niyetli fakat yetenekleri kısıtlı. Basit oynayıp kolektif oyuna uyum sağlayıp arkadaşlarıyla daha çok yardımlaşarak oynasalar çok daha fazla katkı sağlayacaklar. Maalesef Oğuzhan en az 8 yıl geçti 10 numarayı giyiyor, 10 numara nasıl oynar, görevi nedir bilmiyor. Kenan ile birlikte takım adına hiçbir şey üretmemektedir. Müsabaka mahalle maçı gibiydi, futbol yoktu.