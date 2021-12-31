Lemi Çelik İletişim Bilgileri

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Bu statüyü değiştirin!

Kupa statüsü yanlış. Birçok Avrupa ülkesindeki statü Türkiye'de de uygulanmalı. Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor gibi seri başı takımlar maçlarını rakip sahada oynamalı.

TFF zayıf takımın yanında olmalı, maçları rakip sahada oynatarak para kazandırmalı, o şehirlerdeki taraftarlara büyük takımları izleme imkânı vermeli. İngiltere başta olmak üzere bütün dünyada statü bu şekilde. Türkiye'de ise herkes güçlünün, zenginin yanında. Zayıf ve güçsüz yok olsun, bitsin. Biz, bu sisteme karşıyız. TFF bu statüyü değiştirmeli.

Beşiktaş coşkulu, tempolu oynadı, çift forvetle sahaya çıktı, doğrusu da buydu. Güven ve Batshuayi'nin ile oynaması Beşiktaş'ı galibiyete taşıdı.

Altay kendi yarı alanına çekilerek, kontrataklarla sonuca gitmeye çalıştı. Beşiktaş'ın orta sahası rakibin ataklarını Josef, Atiba ve Pjanic ile durdurdu ve Altay'ın hızlı hücumlarına imkân vermedi. Böylelikle oyunun bütün üstünlüğü Beşiktaş'ta oldu.

Beşiktaş’a karşı rakipleri kontratak oynuyor. Beşiktaş merkezden çok etkili olamıyor, çünkü Talisca gibi bir oyuncusu yok. Oğuzhan bu bölgede son derece yetersiz. Mecburen kanatlardan yapacağı ataklarla rakibi yıkmaya çalışıyor. Sağdan Rosier ve Ghezzal ile soldan Rıdvan ve önündeki oyuncuyla sonuca ulaşmak istiyor.

Beşiktaş en kuvvetli yönü olan kanatları mutlaka çok iyi kullanmalı ve kanatlardan yapılan orta ve asistlerle sonuca gitmeli.