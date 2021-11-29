Lemi Çelik İletişim Bilgileri

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Büyük kesici Siopis

TRABZONSPOR deplasmanda Karagümrük karşısında rahat bir galibiyet aldı. Trabzonspor'da mükemmel bir takım savunması var, özellikle stoperleri Edgar le ve Vitor Hugo alan ve adam markajında son derece başarılı, kanatlardan yapılan ortalarda ters kademe yaparak, rakibe net gol pozisyonu vermedi. Sağ bekte Dorukhan, sol bekte Trondsen ofansif olarak çok başarılı olmasa bile savunmada hatasız oynadılar.

ABDULLAH Avcı'nın Siopis'i ilk 11'de oynatması çok doğru bir karardı. Siopis orta sahada rakibin hızlı hücumlarını durdurdu, kazanılan topları öne çabuk, garanti oynadı. Trabzonspor'un hızlı hücumları başlatan isimdi. Trabzonspor'da yardımlaşma, dayanışma ve takım ruhu en üst düzeydeydi. Bloklar arasında kopma olmadı, Abdullah Hoca'nın Hamsik, Abdulkadir Ömür, Djaniny, Nwakaeme ve Cornelius olmak üzere 5 hücum oyuncusuyla sahaya çıkması galibiyette önemli rol oynadı.

ABDULLAH Avcı 60. dakikadan sonra skoru korumak adına orta sahaya defansif yönü kuvvetli Berat'ı oyuna aldı. Sonraki oyuncu değişiklikler ve yapılan hamleler de doğruydu. Orta sahayı güçlendirip skoru korumak için yaptığı hamleler galibiyeti getirdi.

TRABZONSPOR'UN forvete ihtiyacı var. Cornelius, Trabzonspor'un forveti değil. Orta sahada Siopis, Hamsik, Abdulkadir Ömür ile başlatılan hızlı hücumlar maalesef Cornelius'un yetersizliği, yanlış koşuları, topu koruyamaması, pas alışverişlerinde olmaması nedeniyle sonuçsuz kalıyor. Cornelius ile Trabzonspor adeta forvetsiz oynuyor, devre arasında forvete mutlaka bir takviye yapılmalı.