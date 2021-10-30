Lemi Çelik İletişim Bilgileri

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Büyük risk aldı kazandı

Trabzonspor maça çok kötü başladı, ilerleyen dakikalarda önce oyunda dengeyi sağladı, ardından da topa sahip olarak oyun üstünlüğünü ele geçirdi ve haklı bir galibiyet aldı. Maça gelirsek…

1- Orta sahada Hamsik kötü başladı, çok pas hatası yaptı. Hamsik'in isabetsiz pasları nedeniyle Trabzonspor'un birçok hücumu başlamadan kesildi. Hamsik kendine geldi, Trabzonspor da düzeldi.

Gervinho’nun sakatlığı sonrası Cornelius oyuna girdikten sonra Trabzonspor kanatlardan ortalarla golcü futbolcuyu topla buluşturmak istedi. Dorukhan sağdan etkili ortalar yaptı, ancak çok ağır ve maça kendini hiç veremeyen Cornelius etkisiz kaldı. Aldığı her topu rakibe kaptırdı.

2- Soldan Trondsen ve Djaniny bireyselliğe kaçtı; arkadaşlarından kopuk oynadılar. Özellikle Djaniny mahallede oynar gibi sürekli çalım atıyor, kimseye pas vermiyor. Haliyle de Trabzon'un birçok akını top kayıpları yüzünden sonuçsuz kalıyor.

3- Abdullah Hoca çok büyük risk alarak oyuncu değişiklikleriyle son yarım saatte altı hücum oyuncusuyla oynadı. Ön liberoda Berat'ın ardından Siopis'i de çıkarması büyük bir riskti. Ancak Abdullah Hoca'nın büyük risk alarak yaptığı hamleler takımı galibiyete taşıdı. Risk aldı, Trabzonspor da kazandı…

4- Abdülkadir Ömür gün geçtikçe güçleniyor. Kaleye daha yakın oynamaya başladı, savunmanın arkasına derin ve delici paslar atmaya başladı. Trabzonspor sağ ön ve merkezden yaptığı hücumlarda çok iyi pozisyonlar üretiyor.

Trabzonspor kazandı ama Beşiktaş derbisinde daha coşkulu, istekli ve arzulu oynamalı. Yoksa bu futbolla kazanması zor olabilir.