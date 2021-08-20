Lemi Çelik İletişim Bilgileri

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Cruyff’u da görmüştük

MOURINHO'NUN Trabzon'a gelmesiyle Trabzonspor'da Roma karşısındaki heyecan ve motivasyon en üst düzeye çıktı. Fakat Trabzon'a Mourinho'dan daha büyüğü gelmişti. Avrupa şampiyonu olan Cruyff'lu Barcelona tek mağlubiyetini Trabzon'dan almıştı.

MOURINHO'NUN gelmesiyle Trabzonspor, Roma'yı yenme adına müsabakaya daha üst düzeyde motive oldu. Ve bu yılki en iyi performansı ortaya koydu.

1) TRABZONSPOR, ilk yarı boyunca yapmış olduğu etkili akınlarda Hamsik ve Bakasetas final paslarında Djaniny ve Gervinho'yu ceza sahasında topla buluşturamadı.

Ne zaman ki Abdullah Hoca doğru bir oyuncu değişiyle Gervinho'yu çıkarıp Cornelius'u oyuna koymasıyla özellikle sağ kanat Peres ile de mükemmel çalışmaya başladı ve gol geldi.

2) HAMSIK ve Bakasetas mükemmel oynadı. Özellikle Hamsik oyunu iki yönlü oynamakta. Hem ofansif bir orta saha gibi top rakibe geçince de tam bir defansif orta saha gibi oynamakta. Bu ikilinin yanında Berat'ın ortadaki yardımlaşması, mücadele etmesi. Hızlı atakları durdurması takım adına büyük kazanç. Her halde Türkiye'deki en iyi orta saha Trabzonspor'da diyebiliriz.

3) İsmail Köybaşı sahaya ilk defa çıkmış futbolcular gibi alan markajını yapamıyor. Adam markajını yapamıyor. Nerede duracağını bilmiyor. Kademeye girmiyor. Adeta futbolu unutmuş gibi sahada dolaşıyor. Abdullah Hoca mutlaka buraya başka bir solbek yetiştirmeli veya transfer yaptırmalı. Yoksa Trabzonspor'da Nwakaeme'nin de savunmaya gelmediğini düşünürsek Trabzonspor sol taraftan çok gol yer.

TRABZONSPOR'DA en önemli kazanım takım ruhu. İlk 11'deki bütün oyuncuların ahengi gelecek için şampiyonluklar için çok umut veriyor.