Lemi Çelik İletişim Bilgileri

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Galibiyet yanıltmasın

Trabzonspor, Kasımpaşa deplasmanında çok rahat bir galibiyet aldı. İki takımın oyuncu kadrosunu kıyasladığımız zaman bordo-mavililerin

çok daha üst düzey bir ekibe sahip olduğunu görmekteyiz.

1-Trabzonspor şampiyonluğa oynayacaksa daha çok koşmalı, daha çok mücadele etmeli, rakiple daha çok savaşmalı. Özellikle orta alanda

mutlaka üstünlüğü ele geçirmeli.

2-Rakip Bakesetas'ı durdurduğu zaman Trabzonspor forvette çok etkisizleşiyor. Cornelius yalnız kalıyor. Taktik olarak B planı olmalı. Hamsik ve Abdulkadir Ömür ikinci bir santrafor gibi ceza sahasına girmeli.

3-Abdulkadir Ömür iyi oynamasına rağmen kaleye çok uzak kalıyor. Daha çok rakip kaleye oynayıp gol girişimlerinde bulunmalı, asistler yapmalı. Yeteneklerini sonuca taşımalı. Aynı şekilde Nwakaeme de geçmiş yıllarda ayak içi plase ile yaptığı bütün gol vuruşlarını bu sezon yapmıyor. Sürekli sert vurmaya ve ayağının üstünü kullanmaya çalışıyor. Bu yüzden bütün denemeleri kalecinin üzerine gidiyor. Vuruş tekniğini değiştirmeli.

4-Trabzonspor'un sol tarafı hiç yok. Sol bek büyük problem. Bu mevkideki sorun çözülmeli ve kanatlar daha çok çalışmalı. Forvet hattındaki oyuncular Nwakaeme, Bakasetas, A. Ömür ve Cornelius birbirleriyle daha çok yardımlaşmalı. Trabzonspor kazandı ama bu galibiyet yanıltmasın!