Lemi Çelik İletişim Bilgileri

PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kulübe şampiyon yapar

Trabzonspor, Büyük Altay deplasmanında beklemediği bir dirençle karşılaştı. Abdullah hocanın sahaya Siopis, Berat ve Hamsik ile başlaması “Ben bu maçı en kötü berabere bitiririm” anlayışı ve taktiğiydi.

Fakat bu yılın en güzel gollerinden birini Cebrail atınca bordo-mavililer, yenik durumu düştü. Akabinde iki defansif orta saha oyuncu Siopis ve Berat'ı çıkarıp Bakasetas ve Dorukan'ı oyuna koymasıyla Trabzonspor hücumda beş oyuncuyla oynadı. Bu da oyunun gelişimini tamamen Trabzonspor'un lehine çevirdi. Özellikle Abdulkadir, Hamsik ve Bakasetas'ın üstün performansı Trabzonspor'u sonuca taşıdı.

Bir takım şampiyon olmak istiyorsa 11 futbolcu yetmez en az 18 futbolcu katkı sağlamalı. Birbirini aratmayan, oyuna girdikten sonra oynayandan daha çok sonuca katkı sağlayan, kulübende hamle oyuncun olmalı. Eğer kulüben güçlü değilse şampiyon olamazsın. Kulübesi güçlü olmayan hiçbir hoca da hamle yapamaz. Hocanın da seviyesini, yeterliliğini belirleyen kulübedeki oyuncuların kalitesidir. Bu maçı Trabzonspor'un kulübesi kazanmıştır. Cornelius beni yanıltmaya devam ediyor. Hayatında ortaya koymadığı performansı koyuyor. Bu performansla Sörloth'u aratmıyor.

Büyük Altay ise çok kısıtlı bütçesine rağmen ve çok deneyimli hocasıyla Trabzonspor'a karşı göstermiş olduğu bu takım ruhunu böyle devam ettirmeli. İkinci yarıda yapacağı iki üç takviyeyle ligde çok üst sıralarda kendine yer bulabilir.