Lemi Çelik İletişim Bilgileri

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Kuntz Paşa

Milli takımımızın yeni hocası olan Stefan Kuntz, aynen Osmanlı'nın Çanakkale'deki başkumandanı gibi milli takımın başına geldi. Alman paşalarla Osmanlı döneminde aramız hep iyi olmuştur. Türk yoksa yaşasın Alman paşa. Milli takımımızda 10 numaralı oyuncu yok. Hakan Çalhanoğlu diye bir 10 numaralı oyuncumuz var. 10 maçtır sahte okey gibi. Milli takımda bir maçı yok hâlâ banko oynuyor. Hakan'ı oynatmakla takım sahaya bir kişi eksik çıkıyor. Adamda ruh yok, yok, yok.

Orta saha çok bitik. Hakan ve Ozan'ın ne oynadığı belli değil. Ne yaptıkları da belli değil. Katkı sıfır. Berat, ön libero başladı. Yapılan bütün akınlar yanlış paslarla doluydu. Rakibe gerek yok. Tüm yapacağımız kontraları Berat çıkarken öne çabuk ve garanti oynaması gerekirken yanlış ve hatalı paslarla adeta Norveç'in bütün akınlarının başlangıcını yapan oyuncu oldu.

Burak Yılmaz da kendini Türkiye Ligi'nde zannetti. Kendini yere atarak haksız penaltı kazanmaya çalıştı. Ali Palabıyık veya başka bir Türk hakemi kandırabilirsin böyle. Ama gördüğün gibi yabancı hakem yemiyor. Kendini rezil etme lütfen.

Kuntz Paşa'nın oyuncu değişikleri doğru ama Yusuf ile başlamalıydı. Oyuna sonradan soktuğu Berkan'ın yerine de Abdulkadir'i tercih edebilirdi. Sonuçta ilk maçta tam kadroluk Norveç'i 3-0 yendik. Bu müsabakada bu sonuç normal. Milli ruhu bu takımdaki bütün oyuncuları birileri tek tek hatırlatmalı.