Lemi Çelik İletişim Bilgileri

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Mükemmel maç

Trabzonspor oyuna çok iyi başladı. Sonra ne oldu birlikte bakalım…

Futbol oynayan hakemlerin önemi Hugo'nun pozisyonunda görüldü. Futbol oynayan bir hakem, bu pozisyona kırmızı kart vermezdi.

Abdullah Hoca hata yaptı. Hüseyin'i koyup Abdülkadir'i çıkaracaktı. Çok geç müdahale etti. Yenilen iki gol de çok komik, acemice hatalar yapıldı. Hüseyin girse müsabaka böyle olmazdı. Hem stoperi kaybetmezsin hem de Berat ile orta sahan güçlü kalırdı. Bu kadar baskı da yemezdin. Djaniny müdahalesi ise çok doğruydu; oyun Trabzonspor'a geçti.

İkinci yarı 10 kişilik Trabzonspor, golden sonra çok iyi oynadı. Fakat önemli olan sonuç. Çok yazık oldu. Maçı Trabzonspor'un stoperleri verdi diyebiliriz. Vitor Hugo çok acemice kırmızı kart gördü. Rakibin yüzü taca dönük neden rakibe basarsın? Yenilen ikinci goldeki stoperlerin birbirine vurması olumsuz ders olarak okutulmalı.

Alınan 1 puanda kaleci Uğurcan ve takımın katkısı büyüktü. Uğurcan'a maçın yıldızı diyebiliriz.