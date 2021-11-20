Lemi Çelik İletişim Bilgileri

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Ortada Fener hücumda Aslan

Fenerbahçe mutlaka 3-5-2'den vazgeçmeli, 4-2-3-1 sistemi ile oynamalı. Üçlünün ortasında 10 numara pozisyonunda Mesut olmalı, yapacağı tüm hücumları hem kanatlardan hem merkezden Mesut'la organize etmeli. Zajc, Meyer, Ferdi ve Osayi takımı sonuca taşıyacak oyuncular değil. Galatasaray'da Halil, Kerem ve Morutan'la kıyasladığımız zaman yetenek ve yaratıcılıklarının kısıtlı olduğunu görmekteyiz. Mutlaka Sosa ve Pelkas oynamalı. Forvette de Valencia'nın yokluğunda kesinlikle Berisha olmalı. Fenerbahçe mutlaka kontratak oynamalı, ikinci bölgeye çekilip oyun mesafesini 30 metre olarak korumalı ve çok hızlı öne, çabuk, garanti oynayarak bulacağı bos alanları iyi değerlendirip Mesut, Sosa, Pelkas ve Berisha ile sonuca gitmeli.

Galatasaray’da en büyük sorun orta sahanın yetersizliği. İki orta sahayı kıyasladığımız zaman Fenerbahçe'nin çok daha kaliteli isimlere sahip olduğunu görmekteyiz. Zidane'ın dediği gibi orta sahayı veren maçı verir. Fatih Hoca mutlaka daha dirençli daha güçlü Fenerbahçe'nin hızlı hücumlarını durdurabilecek bir orta saha kurgulamalı. Cicaldau, Morutan ve Berkan gibi yumuşak ve mücadele gücü düşük oyuncular güçlü Fenerbahçe orta sahası önünde tutunamaz.

Galatasaray’ın forvet hattında takımı sonuca taşıyacak Halil, Kerem ve oynarsa Mohamed ile Diagne gibi iyi oyuncular var. Gol ve asist becerileri yüksek. Kerem ve Halil'e bos alan bırakılırsa cezayı keserler.

Sonuç olarak derbilerin skorunu kestirmek her zaman zordur. İki takım da kazanmak zorunda ve hocaları zihinsel olarak takımını mükemmel hazırlıyordur. Bununla beraber müsabaka berabere bitecekmiş gibi gözüküyor.