Lemi Çelik İletişim Bilgileri

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Pereira doğru yolu buluyor

Fenerbahçe, Olympiakos'a karşı ortaya mükemmel bir performans koydu. Çok iyi oynadı ama mağlubiyetle ayrıldı. Bakalım neler oldu:

1- Pereira akıllanıyor. Oyuncuların özelliklerine göre bir sistem ve taktik uygulamaya başladı. Özellikle 4-2-3-1 sistemiyle Fenerbahçe'nin çok daha iyi oynadığını görmekteyiz.

2- Pereira'nın belki de tek hatası Rossi'nin yerine Pelkas ile başlamamış olmasıydı. Portekizli teknik adam bunun dışında çok doğru ve dengeli bir ilk 11'le sahaya çıktı. İrfan Can'ı ön liberoya çekmesi, Sosa ve Mert Hakan'la oyuna başlaması çok doğru ama maalesef forvette

zorunluluktan dolayı yarım santrfor Berisha'ya mecbur kaldı. Elinde keşke Valencia olsaydı, o zaman bu maç daha farklı olabilirdi.

3- Portekizli teknik adamın Sergen hocadan bir farklı yönünü gördük. Rakipleri çok iyi izliyor, iyi analiz ediyor veya yardımcıları Pereira'ya çok doğru rapor veriyor. Olympiakos'un en hızlı oyuncusu Onyekuru'nun karşısına onun kadar hızlı ve çabuk Osayi-Samuel'i sağ beke koyması başlı başına rakibi tanıyıp bir stratejik planlamadır. Ayrıca oyun mesafesini 30 metreye daraltıp bloklar arasında kopma olmaması için oyuncularını sürekli uyarması ve

rakibe boş alan bırakmaması maça taktik olarak çok iyi hazırlandığının bir göstergesi.

Fenerbahçe çok iyi oynadığı maçı basit bir hata ile bitirdi. Maalesef forvette oyuncusu olmayınca net pozisyon üretemiyor. Galatasaray'ın yedek santrforları Diagne ve Mohamed Fenerbahçe'de olsa hem bu maçları kazanır hem de ligde şampiyonluğun en büyük adayı olur. Mutlaka devre arasında iki santrfor alınmalı.