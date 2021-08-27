Lemi Çelik İletişim Bilgileri

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Roma ders verdi

Trabzonspor Roma karşısında topa sahip olduğu bölümlerde etkili ve net pozisyonlar bulamadı. Roma Trabzonspor'un pas yapmasına müsaade etti, kendi yarı alanına çekildi, bloklar arasında kopma olmadan Djaniny, Nwakaeme ve Gervinho'yu yakın adam markajı yaparak etkisiz hale getirdi. Hamsik ve Bakasetas ile olan tüm pas bağlantılarını kesti ve Trabzonspor'a 1 tane hariç net pozisyon vermedi. Roma oynadığı futbolla Trabzonspor'a adeta ders verdi. Sahada son Avrupa Şampiyonu İtalya Milli Takımı'nı izler gibiydik, aynı taktik ve sistemle oynadılar. Roma takım oyunuyla kolektif oyun anlayışıyla galip geldi. Trabzonspor takım oyununu ve takım halinde mücadele etmeyi Roma'dan öğrenmeli, bu maçtan gerekli dersleri çıkarmalı.