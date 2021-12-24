Lemi Çelik İletişim Bilgileri

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Şampiyonluk için yetmez

Beşiktaş, Trabzonspor'dan sonra bu ligdeki en iyi kadroya sahip olan takım. Bir kez daha tam kapasitesini ortaya koyduğu zaman özellikle de iç sahada coşkulu, rakibi futbol olarak ezen ve taraftarına mükemmel maç izleten bir takım olduğunu görmekteyiz. Beşiktaş'ta iki şeyi görmek lazım.

1) Beşiktaş hala 4-2-3-1 oynuyor. Talisca gibi bir 10 numarası olmadığını düşünürsek bir Aboubakar veya Cenk Tosun gibi bir santrfor olmadığını da eklersek bireysel oyuncularla daha çok sonuca gidemediğini görebiliriz, Burada sistemde ve taktik anlayışında bir sorun var demektir. Eğer bu kadro 4-4-2'ye dönerse Batshuayi ile beraber Güven veya Larin çift santrfor oynarsa Beşiktaş'ın çok daha iyi futbol oynayacağını görmekteyiz.

2) Oyuncu kadrosunun kalitesi ve yeterliliği birçok takımdan iyi olsa bile sadece ligi ikinci bitirebilecek bir ekibe sahip. Ghezzal'in, Oğuzhan'ın, Pjianic ve Josef'in şu ana kadar attığı golleri ve yaptıkları asistlere baktığımız zaman Trabzonspor'un ve birçok takımın ne kadar gerisinde görüyoruz. Ama bu sporcuların kalitesi ve yetenek düzeyi çok üst düzeyde. O takım ruhunu yakaladıkları zaman zihinsel olarak her karşılaşmaya şampiyonluk müsabakaları anlayışıyla çıktıkları zaman Beşiktaş özellikle iç sahada yenemeyeceği takımın olmadığını görmekteyiz.

Sonuç olarak Beşiktaş oyun olarak rakiplerine fazla üstünlük sağlamasa dahi coşkusu ve almış olduğu galibiyetle taraftarına büyük bir moral veriyor. Bu da taraftarını coşturuyor. Ama yukarıdaki anlattığımız nedenlerden dolayı şampiyonluk için yetmez.