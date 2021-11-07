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Sergen Hoca kontratağa önlem al!

BEŞİKTAŞ lider Trabzonspor'u kendi sahasında ağırladı. Bakalım neler oldu; 1-TFF, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba akşamı oynayacağını biliyordu. Neden bu maçı pazar veya pazartesiye almadı? Beşiktaş moral bozukluğuna rağmen yine de ortaya mükemmel bir performans koydu, oyundan hiç düşmedi. Sağdan Rosier, defansta Nwakaeme kendisini takip etmeyince çok iyi bindirmeler yaptı. Beşiktaş golü de böyle bir baskı sonrasında buldu.

2- Sergen Hoca, Trabzonspor'a karşı takımını çok iyi hazırlamış. Elindeki en iyi kadroyu çıkardı. Ancak sorun neydi? Daha önce uyardığımız gibi, Beşiktaş baskı kuruyor, rakip hızlı kontratağa çıkıyor ve Sergen Hoca rakibin bu hızlı hücumlarına karşı yeterince önlem alamıyor. Bu yüzden Beşiktaş iyi oynadığı maçları da kaybediyor. Sergen Hoca kontrataklara çözüm bul!

3- Trabzonspor, kendi yarı alanına çekilip kontratakla gol bulmaya çalıştı. En büyük şansı Bakasetas'ın oyundan çıkıp Siopis'in girmesi oldu. Bu hamleden sonra oyuna denge geldi ve Hamsik boş alan bulmaya başladı. Neredeyse “Bakasetas iyi ki çıktı” denilecek bir maç oldu. Siopis ilk 11'de de başlayabilirdi.

4- Abdülkadir Ömür, her geçen gün biraz daha kuvvetleniyor. Ancak yıllardır aynı yanlışı yapıyor ve kaleye uzak oynuyor. Abdülkadir merkezden kaleci ve defans arasına derin koşular yapmalı ve daha çok şut atmalı. Nwakaeme ise Rosier'i sahanın yıldızı yaptı. Cornelius da takıma çok faydalı olacağını gösterdi. Abdullah Hoca'nın doğru taktiğine Uğurcan'ın kurtarışları da eklenince galibiyet geldi.